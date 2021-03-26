Керченские бизнесмены продали поддельную одежду на семь миллионов

Правоохранители изъяли у керченских предпринимателей партию контрафактной продукции под маркой известных товарных брендов, передает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму обнаружили и изъяли более 500 единиц поддельной брэндовой одежды Согласно информации ведомства, два предпринимателя не имели договоров и согласия на использование товарных брендов со стороны правообладателей торговых марок.

«Предприниматели причинили правообладателям убытки в виде упущенной выгоды на общую сумму более семи млн рублей», — уточнили правоохранители.