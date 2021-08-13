Керченские власти просят горожан подготовиться к возможной эвакуации

Власти Керчи обратились к жителям некоторых районов города с просьбой подготовить документы и необходимый запас продовольствия на случай возможной эвакуации. Такое решение принято из-за угрозы наводнения, передает пресс-служба ведомства.

Летним наводнениям в Крыму присвоили статус ЧС федерального масштаба «Жителям Керчи, проживающим в низменных районах и в районах, подверженным подтоплениям, необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации», – уточняется в сообщении.

Места сбора размещены по улице Вокзальное Шоссе, 44 и по улице Комарова, 1 (пожарно-спасательный отряд).