Керченский суд вынесет приговор двум «закладчикам» всероссийского масштаба

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Суд в Керчи вынесет решение по делу участников преступного сообщества, которые подозреваются в сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

На евпаторийских чиновников завели уголовное дело Согласно данным ведомства, двое жителей Керчи получали оптовые партии синтетических наркотических средств, расфасовывали и делали «закладки» с целью дальнейшего сбыта. Они вели деятельность на территории полуострова, Севастополя, Краснодара, Москвы.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 800 грамм наркотических веществ. Задержанные хранили их по месту жительства.

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