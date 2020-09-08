Керченский суд вынесет приговор двум «закладчикам» всероссийского масштаба

Суд в Керчи вынесет решение по делу участников преступного сообщества, которые подозреваются в сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

На евпаторийских чиновников завели уголовное дело Согласно данным ведомства, двое жителей Керчи получали оптовые партии синтетических наркотических средств, расфасовывали и делали «закладки» с целью дальнейшего сбыта. Они вели деятельность на территории полуострова, Севастополя, Краснодара, Москвы.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 800 грамм наркотических веществ. Задержанные хранили их по месту жительства.