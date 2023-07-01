Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кетчуп чили на зиму. Помидоры выбирайте спелые и мясистые, количество перца чили лучше регулировать на свой вкус. Если хотите сделать консистенцию гуще, то можно на последнем этапе приготовления добавить крахмал.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Острый перец

Блюдо: Заготовки / Соусы / Соусы на зиму

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 800 Грамм

Перец чили 3-4 Штук (красный)

Лук репчатый 2 Штуки

Чеснок 4-5 Зубчиков

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1 Чайная ложка

Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки

Паприка молотая 1/2 Чайных ложки

Паприка копченая молотая 1/3 Чайных ложки

Масло растительное 1-2 Ст. ложек

Уксус 6% 3 Ст. ложки

Количество порций 6

Калорийность

51 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кетчуп чили на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, удалите сердцевину и нарежьте крупными ломтиками. Перец чили разрежьте пополам и удалите семена с хвостиком. Чеснок и репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте на небольшие ломтики.

Измельчите подготовленные ингредиенты через мясорубку или в блендере. Перелейте получившуюся массу в кастрюлю с толстым дном.

Добавьте все специи и соль. Доведите до кипения на среднем огне. Варите на медленном огне около 1 часа периодически помешивая.

Когда масса заметно уварится в 2-3 раза, после пробейте погружным блендером массу. Затем протрите через сито, чтобы добиться однородной гладкой консистенции.

Добавьте растительное масло с уксусом, снова доведите до кипения и готовьте еще 10-15 минут.

Перелейте кетчуп в чистую стерилизованную баночку. Герметично закрутите крышку, переверните вверх дном и оставьте так до полного остывания.

После кетчуп можно убрать в прохладное и темное место на хранение. Кетчуп чили готов.