Кетчуп чили на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кетчуп чили на зиму. Помидоры выбирайте спелые и мясистые, количество перца чили лучше регулировать на свой вкус. Если хотите сделать консистенцию гуще, то можно на последнем этапе приготовления добавить крахмал.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Острый перец
Блюдо: Заготовки / Соусы / Соусы на зиму

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 800 Грамм
  • Перец чили 3-4 Штук (красный)
  • Лук репчатый 2 Штуки
  • Чеснок 4-5 Зубчиков
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
  • Паприка молотая 1/2 Чайных ложки
  • Паприка копченая молотая 1/3 Чайных ложки
  • Масло растительное 1-2 Ст. ложек
  • Уксус 6% 3 Ст. ложки

Количество порций 6

Калорийность

51 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кетчуп чили на зиму»

Кетчуп чили на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Кетчуп чили на зиму

Помидоры помойте, удалите сердцевину и нарежьте крупными ломтиками. Перец чили разрежьте пополам и удалите семена с хвостиком. Чеснок и репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте на небольшие ломтики.

Кетчуп чили на зиму

Измельчите подготовленные ингредиенты через мясорубку или в блендере. Перелейте получившуюся массу в кастрюлю с толстым дном.

Кетчуп чили на зиму

Добавьте все специи и соль. Доведите до кипения на среднем огне. Варите на медленном огне около 1 часа периодически помешивая.

Кетчуп чили на зиму

Когда масса заметно уварится в 2-3 раза, после пробейте погружным блендером массу. Затем протрите через сито, чтобы добиться однородной гладкой консистенции.

Кетчуп чили на зиму

Добавьте растительное масло с уксусом, снова доведите до кипения и готовьте еще 10-15 минут.

Кетчуп чили на зиму

Перелейте кетчуп в чистую стерилизованную баночку. Герметично закрутите крышку, переверните вверх дном и оставьте так до полного остывания.

Кетчуп чили на зиму

После кетчуп можно убрать в прохладное и темное место на хранение. Кетчуп чили готов.

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