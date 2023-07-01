Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кетчуп чили на зиму. Помидоры выбирайте спелые и мясистые, количество перца чили лучше регулировать на свой вкус. Если хотите сделать консистенцию гуще, то можно на последнем этапе приготовления добавить крахмал.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Острый перец
Блюдо: Заготовки / Соусы / Соусы на зиму
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 800 Грамм
- Перец чили 3-4 Штук (красный)
- Лук репчатый 2 Штуки
- Чеснок 4-5 Зубчиков
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соль 1 Чайная ложка
- Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
- Паприка молотая 1/2 Чайных ложки
- Паприка копченая молотая 1/3 Чайных ложки
- Масло растительное 1-2 Ст. ложек
- Уксус 6% 3 Ст. ложки
Количество порций 6
Калорийность
51 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кетчуп чили на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, удалите сердцевину и нарежьте крупными ломтиками. Перец чили разрежьте пополам и удалите семена с хвостиком. Чеснок и репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте на небольшие ломтики.
Измельчите подготовленные ингредиенты через мясорубку или в блендере. Перелейте получившуюся массу в кастрюлю с толстым дном.
Добавьте все специи и соль. Доведите до кипения на среднем огне. Варите на медленном огне около 1 часа периодически помешивая.
Когда масса заметно уварится в 2-3 раза, после пробейте погружным блендером массу. Затем протрите через сито, чтобы добиться однородной гладкой консистенции.
Добавьте растительное масло с уксусом, снова доведите до кипения и готовьте еще 10-15 минут.
Перелейте кетчуп в чистую стерилизованную баночку. Герметично закрутите крышку, переверните вверх дном и оставьте так до полного остывания.
После кетчуп можно убрать в прохладное и темное место на хранение. Кетчуп чили готов.