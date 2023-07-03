Кетчуп по-армянски: рецепт на зиму

Согласитесь, домашний кетчуп — это прекрасная альтернатива химозным магазинным соусам. Приготовленный своими руками из свежих томатов, с добавлением правильных специй кетчуп по-армянски по рецепту ниже порадует любую хозяйку.

Его можно использовать буквально к чему-угодно: мясу, макаронам или овощным блюдам. В этом случае томатный соус получается невероятно нежным по консистенции, кисло-сладким по вкусу, мягко дополняющим вкус любимых блюд. Это замечательная заготовка на зиму, поэтому редакция «Со Вкусом» рекомендует делать сразу двойную порцию! Не прогадаете!

Кетчуп по-армянски: моменты приготовления

В оригинальном рецепте буквально перед выключением плиты рекомендуют добавить мелко нарезанную кинзу. В рецепте ниже она отсутствует, так как данное растение «на любителя». Вы можете использовать и более распространенную зелень по типу укропа или петрушки. Если предпочитаете соусы с кусочками овощей, то за полчаса до окончания добавьте в кетчуп мелко нарезанный репчатый лук и болгарский перец.

Ингредиенты

Помидор3 кг Сахар15 ст. л. Соль6 ч. л. Чеснок7 зуб. Красный перец молотый1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Уксус6 ст. л. Крахмал2 ст. л. Гвоздика6 шт.

Приготовление

Хорошенько промойте помидоры, разрежьте пополам, уложите в миску и проварите на среднем огне около часа. Затем протрите все через сито, таким образом из сока удаляются семена и кожура. Затем налейте томатный сок в эмалированную миску, поставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения. Добавьте соль, сахар и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте и варите на медленном огне 10–15 минут. Далее добавьте красный перец, черный молотый перец, гвоздику и уксус. Перемешайте все ингредиенты и продолжайте варить на медленном огне еще 30 минут. По желанию можно добавить 1 мелко нарезанный лук и болгарский перец. В стакан налейте холодную кипяченую воду, растворите в ней крахмал, хорошо перемешивая ложкой. Тонкой струйкой введите в томатную массу воду с крахмалом, при этом следите, чтобы не образовались комочки. После добавления крахмала, масса начнет густеть, оставьте кетчуп вариться на медленном огне 7–10 минут, постоянно помешивая. Можете добавить любимую зелень. Подготовьте банки: промойте каждую пищевой содой, хорошо ополосните и простерилизуйте в духовом шкафу при 110 градусах 8–10 минут.

Теплый томатный кетчуп разлейте по стерильным банкам, закрутите прокипяченными крышками и оставьте остывать при комнатной температуре. Затем уберите заготовку в темное прохладное место на хранение до зимы. Приятных вам кулинарных открытий! Ранее мы писали, как сделать вяленые томаты по-итальянски (рецепт от Ольги Матвей).