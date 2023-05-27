Кето-пицца из кабачков

По
Admin
-
0
32

Описание приготовления:

Потрясающе вкусная пицца для тех, кто придерживается кето-диеты и не только. В качестве начинки можете взять то, что вам больше нравится. Это может быть бекон, ветчина, любое запеченное мясо, а также овощи, которые разрешены на кето-диете. Готовится все очень просто, а результат вас точно порадует!

Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Кабачок
Блюдо: Выпечка / Пицца
Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

  • Кабачок 1 Штука (200 грамм)
  • Сыр Моцарелла 200 Грамм (100 грамм — в тесто, 100 грамм — в начинку)
  • Куриные яйца 1 Штука
  • Миндальная мука 2 Ст. ложки
  • Томатный соус 1 Ст. ложка
  • Куриная грудка (запеченная) 100 Грамм
  • Шампиньоны 2 Штуки
  • Помидоры 1 Штука
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

125 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кето-пицца из кабачков»

Кето-пицца из кабачков

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Томатный соус или кетчуп выберите без добавления сахара.

Кето-пицца из кабачков

Кабачок промойте и обсушите. Натрите на терке, посолите и оставьте на 5-10 минут.

Кето-пицца из кабачков

Когда кабачок пустит сок, хорошо его отожмите. Мякоть кабачка без сока выложите обратно в миску.

Кето-пицца из кабачков

Добавьте к кабачку натертый сыр, куриное яйцо. При необходимости посолите.

Кето-пицца из кабачков

Всыпьте миндальную муку.

Кето-пицца из кабачков

Перемешайте тесто.

Кето-пицца из кабачков

Форму с невысокими бортиками, диаметром 26-30 см. выстелите пергаментом, выложите ровным слоем тесто и отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 10 минут.

Кето-пицца из кабачков

Когда основа подзапечется, достаньте ее из духовки, смажьте томатным соусом, присыпьте небольшим количеством сыра.

Кето-пицца из кабачков

Распределите нарезанное куриное филе (запеченное).

Кето-пицца из кабачков

Выложите грибы, нарезанные на пластины.

Кето-пицца из кабачков

И дольки помидоров.

Кето-пицца из кабачков

Посыпьте оставшимся сыром и отправьте обратно в духовку при той же температуре на 5 минут.

Кето-пицца из кабачков

Достаньте готовую пиццу, переложите на доску и подавайте к столу. Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА