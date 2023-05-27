Описание приготовления:

Потрясающе вкусная пицца для тех, кто придерживается кето-диеты и не только. В качестве начинки можете взять то, что вам больше нравится. Это может быть бекон, ветчина, любое запеченное мясо, а также овощи, которые разрешены на кето-диете. Готовится все очень просто, а результат вас точно порадует!

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок

Блюдо: Выпечка / Пицца

Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 1 Штука (200 грамм)

Сыр Моцарелла 200 Грамм (100 грамм — в тесто, 100 грамм — в начинку)

Куриные яйца 1 Штука

Миндальная мука 2 Ст. ложки

Томатный соус 1 Ст. ложка

Куриная грудка (запеченная) 100 Грамм

Шампиньоны 2 Штуки

Помидоры 1 Штука

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

125 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кето-пицца из кабачков»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Томатный соус или кетчуп выберите без добавления сахара.

Кабачок промойте и обсушите. Натрите на терке, посолите и оставьте на 5-10 минут.

Когда кабачок пустит сок, хорошо его отожмите. Мякоть кабачка без сока выложите обратно в миску.

Добавьте к кабачку натертый сыр, куриное яйцо. При необходимости посолите.

Всыпьте миндальную муку.

Перемешайте тесто.

Форму с невысокими бортиками, диаметром 26-30 см. выстелите пергаментом, выложите ровным слоем тесто и отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 10 минут.

Когда основа подзапечется, достаньте ее из духовки, смажьте томатным соусом, присыпьте небольшим количеством сыра.

Распределите нарезанное куриное филе (запеченное).

Выложите грибы, нарезанные на пластины.

И дольки помидоров.

Посыпьте оставшимся сыром и отправьте обратно в духовку при той же температуре на 5 минут.

Достаньте готовую пиццу, переложите на доску и подавайте к столу. Приятного аппетита!