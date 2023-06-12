Описание приготовления:

Такие вафли можно приготовить не только в вафельнице, но и запечь в форме для вафель в духовке. Вафли с кабачками станут прекрасным вариантом в сбалансированном кето-меню.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок

Блюдо: Выпечка / Вафли

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 200 Грамм

Куриные яйца 3 Штуки

Сыр твердый 180 Грамм

Мука миндальная 100 Грамм

Сливки 20% 100 Миллилитров

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

232 ккал

Калорийность

13 г

Белки

19 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кето-вафли из кабачков»

Возьмите указанные ингредиенты для приготовления кето-вафель из кабачков. Кабачки выбирайте молодые, с твердой шкуркой. У меня получился один кабачок на указанный вес.

Кабачок помойте и обсушите. На крупной тёрке натрите кабачок в глубокую миску. Посолите и отложите на 5-10 минут, пока кабачок не пустит сок.

Кабачок отожмите от сока, выложите обратно в миску.

Вбейте куриные яйца, перемешайте.

Добавьте сыр и сливки. Перемешайте.

Всыпьте миндальную муку и хорошо перемешайте тесто.

По одной столовой ложке выкладывайте тесто в середину каждой половины или ячейки вафельницы. Накройте крышкой и готовьте минуты 3-4 (время зависит от мощности вашей вафельницы).

Готовые румяные кето-вафли из кабачков достаньте вилкой или лопаткой и выложите на тарелку.

Подавайте со свежей сметаной или другим соусом. Приятного аппетита!