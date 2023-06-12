Описание приготовления:
Такие вафли можно приготовить не только в вафельнице, но и запечь в форме для вафель в духовке. Вафли с кабачками станут прекрасным вариантом в сбалансированном кето-меню.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Овощи / Кабачок
Блюдо: Выпечка / Вафли
Состав / Ингредиенты:
- Кабачок 200 Грамм
- Куриные яйца 3 Штуки
- Сыр твердый 180 Грамм
- Мука миндальная 100 Грамм
- Сливки 20% 100 Миллилитров
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
232 ккал
Калорийность
13 г
Белки
19 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кето-вафли из кабачков»
Возьмите указанные ингредиенты для приготовления кето-вафель из кабачков. Кабачки выбирайте молодые, с твердой шкуркой. У меня получился один кабачок на указанный вес.
Кабачок помойте и обсушите. На крупной тёрке натрите кабачок в глубокую миску. Посолите и отложите на 5-10 минут, пока кабачок не пустит сок.
Кабачок отожмите от сока, выложите обратно в миску.
Вбейте куриные яйца, перемешайте.
Добавьте сыр и сливки. Перемешайте.
Всыпьте миндальную муку и хорошо перемешайте тесто.
По одной столовой ложке выкладывайте тесто в середину каждой половины или ячейки вафельницы. Накройте крышкой и готовьте минуты 3-4 (время зависит от мощности вашей вафельницы).
Готовые румяные кето-вафли из кабачков достаньте вилкой или лопаткой и выложите на тарелку.
Подавайте со свежей сметаной или другим соусом. Приятного аппетита!