КФУ готов принять студентов из-за рубежа

Крымский федеральный университет готов принять студентов из-за рубежа, столкнувшихся с проблемой отчисления на фоне политической ситуации. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

В Крым за материальной помощью обратились более 500 беженцев с Донбасса «Мы, как и ряд других университетов России, готовы принять студентов, которые столкнулись с проблемой отчисления из зарубежных вузов. В связи с тем, что мы перешли на индивидуальные образовательные траектории, мы можем интегрировать в наш учебный процесс студентов, обучающихся по любой образовательной программе», – отметил ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

Как отмечает руководитель ведущего вуза полуострова, для студентов и жителей Крыма ситуация совершенно безопасна, поэтому обучение проходит в смешанном формате: лекции – онлайн, практические и лабораторные занятия – офлайн. Однако студенты, которые по разным причинам находятся за пределами Республики Крым, могут перейти на индивидуальный график обучения до 14 марта.