КФУ открывает молодёжную лабораторию молекулярной генетики и биотехнологий

Молодёжная лаборатория молекулярной генетики и биотехнологий открывается в Крымском федеральном университете в рамках национального проекта «Наука и университеты». Финансирование лаборатории по госзаданию составит 14 миллионов рублей в год, передает пресс-служба вуза.

В КФУ откроют центр «Технологии здоровья и реабилитации» В лаборатории будут развиваться четыре научных направления: олигонуклеотидные противовирусные вакцины, ДНК-лекарства, ДНК-инсектициды и ДНК-регуляторы синтеза вторичных метаболитов растений.

«Все четыре направления актуальны не только с исследовательской точки зрения, но и имеют прогнозируемую экономическую перспективу, которую можно измерять в миллиардах долларов. Мы предлагаем не только планы, но фактические результаты. Наша олигонуклеотидная противокоронавирусная вакцина уже прошла несколько раундов доклинических испытаний и показала свою специфическую иммуногенность в ряде независимых организаций. Также сейчас мы разрабатываем таргетно действующие ДНК-лекарства для лечения меланомы, ревматоидного артрита, гастрита и других заболеваний. Для нас это научный хедж и диверсификация направлений исследований, когда есть возможность проявлять креативность по разным фронтам науки, находясь в ее авангарде», – рассказал руководитель лаборатории, профессор кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.