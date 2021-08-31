КФУ претендует на 13 млрд рублей по программе «Приоритет-2030»

Крымский федеральный университет подал 53 подпроекта по пяти направлениям на государственную программу поддержки университетов «Приоритет-2030», которые претендуют на общую сумму инвестиций в 13 миллиардов рублей из государственных и частных источников. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев, передает пресс-служба.

КФУ вошёл в топ-30 вузов в рейтинге медиаактивности Минобрнауки РФ Финансирование будет осуществляться после рассмотрения ежегодных докладов университета о выполнении поставленных задач.

«Мы шли от создания небольших лабораторий к такой перспективной идее, как организация крымской научной школы с амбицией на высокий интерес со стороны различных регионов России. Мы сфокусировались на пяти стратегических проектах: развитии инновационной сельскохозяйственной долины «Агрополис»; санаторно-курортной реабилитации; программы «Крым 2:0», основанной на интеллектуальной составляющей культурного богатства Крыма; биотехнологий и цифровизации с уклоном в работу с крупными объёмами данных. По сути, все пять направлений связаны между собой и дополняют друг друга», – рассказал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.