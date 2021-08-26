КФУ вошёл в топ-30 вузов в рейтинге медиаактивности Минобрнауки РФ

Крымский федеральный университет занял 23 место в рейтинге медийной активности вузов за июль 2021 года, подготовленном Министерством науки и высшего образования РФ. Рейтинг представила замминистра Елена Дружинина на фестивале «Российская креативная неделя», который стартовал 26 августа в Москве, передает пресс-служба вуза.

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«У нас сегодня важное событие. Впервые Министерство науки и высшего образования представит рейтинг медийной активности высших учебных заведений. Этот рейтинг давно назрел, этот рейтинг независимый от агентств, от других служб. Сегодня мы волнуемся не меньше всех вузов, потому что очень долго работали над этим рейтингом и рассчитываем, что он даст свои результаты», – рассказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина на презентации.