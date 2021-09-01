КФУ впервые вошёл в международный рейтинг «Три миссии университета»

Крымский федеральный университет впервые вошёл в Московский международный рейтинг «Три миссии университета», заняв 49 позицию среди российских вузов, передает пресс-служба вуза.

КФУ вошёл в топ-30 вузов в рейтинге медиаактивности Минобрнауки РФ Всего в глобальном рейтинге представлено 1650 вузов, из них 112 – российские.

«Для Крымского федерального университета в настоящий момент это отличный показатель, отражающий значительное влияние вуза на развитие региона: здесь и потенциал вуза, и уровень поддержки инициатив университета регионом и лично главой республики Сергеем Валерьевичем Аксёновым. Амбиции коллектива КФУ – занимать более высокие позиции в данном рейтинге и других международных рейтингах. В первую очередь, мы работаем над увеличением объёма научных исследований и инновационных разработок в областях перспективного развития Крыма», – отметил ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.