Кидаю свежие огурцы в кипящую воду. Битые огурцы по Китайскому рецепту

По
Admin
-
0
37

Битые огурцы для многих не являются полноценным блюдом. Вероятно, людей смущает тот факт, что помимо огурцов в данном рецепте не присутствует иных ингредиентов.

Однако, в Китае битые огурцы — это полноценное яство. Оно встречается во многих ресторанах страны. Азиаты менее требовательны к подобной пище. Для них важно, чтобы блюдо приносило не только насыщение, но и пользу.

Битые огурцы употребляются не в одиночку. Часто это блюдо аперитив к более сытному ужину или обеду. Расскажем, как приготовить битые огурцы дома.

Ингредиенты для битых огурцов:

  • огурцы — 450 г;
  • соль — ч. л.;
  • мука — ч. л.;
  • сахар — ст. л.;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • перец Чили — 2 шт.;
  • зеленый лук — пучок;
  • растительное масло — 100 мл;
  • арахис — 100 г;
  • кунжут — ст. л.;
  • соевый соус — ст. л.

Приготовление битых огурцов:

Убираем у огурцов переднюю и заднюю часть. В сковороду выливаем 350 мл воды, доводим до кипения.

Опускаем огурцы в кипящую воду, варим в течение минуты. Сразу после варки опускаем огурцы в холодную воду. После остывания огурцы перекладываем в пакет, запечатываем и бьем скалкой.

Огурцы нарезаем на крупные кусочки, смешиваем с сахаром и оставляем на 10 минут. Шинкуем мелко зубчики чеснока, перец Чили и зеленый лук.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем в нем арахис до золотистого цвета. В отдельной миске смешиваем перец Чили, чеснок, зеленый лук и кунжут. Добавляем в смесь соевый соус, заливаем горячим растительным маслом.

Огурцы снова промываем в воде, слегка отжимаем руками. Выкладываем ранее приготовленную смесь из Чили и зеленого лука к огурцам, добавляем арахис и перемешиваем.

Кидаю свежие огурцы в кипящую воду. Битые огурцы по Китайскому рецепту

Получается интересное блюдо с битыми огурцами. Этот салат станет отличной заменой любому типичному блюду в вашем рационе.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА