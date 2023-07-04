Кидаю свежие огурцы в кипящую воду. Битые огурцы по Китайскому рецепту

Битые огурцы для многих не являются полноценным блюдом. Вероятно, людей смущает тот факт, что помимо огурцов в данном рецепте не присутствует иных ингредиентов.

Однако, в Китае битые огурцы — это полноценное яство. Оно встречается во многих ресторанах страны. Азиаты менее требовательны к подобной пище. Для них важно, чтобы блюдо приносило не только насыщение, но и пользу.

Битые огурцы употребляются не в одиночку. Часто это блюдо аперитив к более сытному ужину или обеду. Расскажем, как приготовить битые огурцы дома.

Ингредиенты для битых огурцов:

огурцы — 450 г;

соль — ч. л.;

мука — ч. л.;

сахар — ст. л.;

чеснок — 6 зубчиков;

перец Чили — 2 шт.;

зеленый лук — пучок;

растительное масло — 100 мл;

арахис — 100 г;

кунжут — ст. л.;

соевый соус — ст. л.

Приготовление битых огурцов:

Убираем у огурцов переднюю и заднюю часть. В сковороду выливаем 350 мл воды, доводим до кипения.

Опускаем огурцы в кипящую воду, варим в течение минуты. Сразу после варки опускаем огурцы в холодную воду. После остывания огурцы перекладываем в пакет, запечатываем и бьем скалкой.

Огурцы нарезаем на крупные кусочки, смешиваем с сахаром и оставляем на 10 минут. Шинкуем мелко зубчики чеснока, перец Чили и зеленый лук.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем в нем арахис до золотистого цвета. В отдельной миске смешиваем перец Чили, чеснок, зеленый лук и кунжут. Добавляем в смесь соевый соус, заливаем горячим растительным маслом.

Огурцы снова промываем в воде, слегка отжимаем руками. Выкладываем ранее приготовленную смесь из Чили и зеленого лука к огурцам, добавляем арахис и перемешиваем.

Получается интересное блюдо с битыми огурцами. Этот салат станет отличной заменой любому типичному блюду в вашем рационе.