Киев хочет пригласить Россию на «площадку по деоккупации Крыма»

Власти Украины решили пригласить Россию на «площадку по деоккупации Крыма», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на украинские СМИ.

Зеленский рассказал о принадлежности Крыма в ООН «Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе – это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран», — подчеркнул заместитель главы Министерства иностранных дел Эмине Джеппар.

Представитель МИД Украины уточнила, что шансов на то, что РФ примет участие в таком мероприятии немного.