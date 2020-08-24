Киев пригласил Германию поучаствовать в «переговорах по Крыму»

МИД Украины предложил Германии поучаствовать в так называемой «международной платформе по Крыму», в рамках которой Киев хочет обсуждать «деоккупацию» полуострова, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на украинские СМИ.

Президент Украины сделал очередное заявление о подаче воды в Крым Глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что «крымский вопрос» всегда на повестке дня.

«Я проинформировал Гайко Мааса про то, что МИД разработал концепцию международной платформы касательно Крыма, и после окончательной финализации, утверждения мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит нашу пропозицию и свой формат участия в этой платформе», — сообщил Кулеба.