Кияшко выбыл из предвыборной гонки за пост губернатора Севастополя

Фото: sevastopol.su

Романа Кияшко не допустили к выборам губернатора города. Севизбирком отказал представителю КПРФ в регистрации в качестве кандидата. Об этом стало известно на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии в среду, пишет новостной портал ForPost.

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании города не смог преодолеть фильтр – он сдал подписи девяти муниципальных депутатов из шести муниципальных образований. В соответствии с законом, каждому кандидату нужно собрать подписи девяти депутатов из восьми округов.

Напомним, в начале июня депутаты «Единой России» сразу из двух советов, Гагаринского и Ленинского, досрочно сложили полномочия. В начале июня Севастопольский городской суд признал эти советы неправомочными.

Кияшко предположил, что более корректно было бы отталкиваться от реального числа действующих советов в муниципальных округах – это бы значило, что сбора подписей в шести округах достаточно. На это представитель Севизбиркома Лидия Басова ответила: ГИК считает необходимым опираться на «число советов муниципальных округов, действующих на момент объявления начала избирательной кампании». Исходя из такой позиции, Роман Кияшко не смог выполнить требование по сбору подписей.

Стоит отметить, что у других кандидатов – Александры Романенко («Демократическая партия России») и у Ярослава Яковенко («Партия Прогресса») – не возникло проблем с прохождением муниципального фильтра. Им вручили удостоверения кандидатов на пост губернатора.

В свою очередь, Кияшко, как пишет ForPost, собирается отстаивать свою точку зрения по этой правовой коллизии в суде.

Кстати, именно такую рекомендацию политическим оппонентам озвучивал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев:

«Если есть какие-то вопросы – есть суд, приходите, объясняйте позицию, доказывайте».