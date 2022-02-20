Километры «весёлого праведника». Как в Крыму писатель проектировал дорогу

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 7. АиФ-Крым №7 16/02/2022

В воспоминаниях путешественников полуторавековой давности то и дело встречаются упоминания: мол, добрались до Симферополя, отдохнём — и на Южный берег. Или впечатления о вояже из Севастополя в Феодосию, занявшем дня три. А от чего отдыхать? Почему так долго ехали? Нам не понять. Как бы мы не ругали нынешние дороги, они не идут ни в какое сравнение с шоссе того времени.

В Крыму остался «дорожный след» одного замечательного человека: Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. Инженера-путейца по профессии, писателя по зову души и призванию.

Горький называл его «весёлым праведником». Писал о нём: «обладая совершеннейшим искусством и счастьем восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с людями». 20 февраля исполняется 170 лет со дня рождения Гарина-Михайловского.