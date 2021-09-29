Кинологическое подразделение аэропорта «Симферополь» пополнилось щенком

Двухмесячный ирландский терьер по кличке Гранта пополнила кинологическое подразделение службы транспортной (авиационной) безопасности международного аэропорта Симферополь, передает пресс-служба воздушной гавани.

Собака Алиса, символ аэропорта Симферополь, официально заступила на службу Собака приехала на службу в Крым из города Ртищево Саратовской области.

Гранта проходит курс адаптации к новым для себя условиям: знакомится с бытом и сослуживцами. Уже осенью она начнет проходить подготовку по курсу послушания, а зимой приступит к обучению по своему основному предназначению — поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.