Кинотеатр «Россия» не выдержал проверку ливнем

Кинотеатр «Россия», обновлённый после реконструкции, не выдержал проверку непогодой – в фойе здания провис натяжной потолок. Об этом сообщает новостной портал ForPost.

По их данным, руководитель ГАУКС «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега подтвердил: причина деформации – ливень.

Подрядчику ООО «Пегас» выставили претензию по поводу качества работ. Дмитрий Гарнега уточнил, что сейчас компания за свой счет по гарантии восстанавливает потолок. На это им дали две недели. Работу кинотеатра на это время приостанавливать не будут – «Пегас» постепенно обработает крышу специальной мастикой.

Имуществу кинотеатра непогода не повредила. Чтобы в будущем избежать подобных неприятностей, качество работ проверят, не дожидаясь дождя – прольют крышу из шланга.

Напомним, кинотеатр «Россия» открыли после масштабного ремонта 28 августа. В нем работают три зала: большой – на 450 мест, средний – на 50, малый – на 15 мест. В каждом установлено современное оборудование, в том числе звуковая система Dolby Atmos, новые экраны и лазерные проекторы и система вентиляции воздуха.