Кисельные берега. Нашествие медуз в Крыму может повториться

Отдых у морей в Крыму — что Чёрного, что Азовского, в прошлом году изрядно подпортили медузы. На украинских курортах в Херсонской и Запорожской областях нашествие «зонтиков со щупальцами» оказалось куда масштабнее. И сейчас именно оттуда приходят сообщения: медузы снова появились в больших количествах! Стоит ли полуострову теперь ждать очередного нашествия, разбирался «АиФ-Крым».

А вот и ушастые!

Особенно устрашающе в глазах курортника выглядят крупные медузы-корнероты — с большими куполами и синевато-лиловыми щупальцами. На их фоне почти прозрачная аурелия — её ещё называют «ушастой медузой» — смотрится безобидно. Но только если вода не превращается из-за концентрации этих милых животных в полупрозрачный «бульон».

Каждый год популяция медуз обновляется. Постоянно присутствующие на глубине 5-50 метров личиночные особи аурелии (она предпочитает прохладные воды), начинают делиться, образуя новых существ.