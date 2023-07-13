Киш с курицей и грибами

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Киш с курицей и грибами — это открытый пирог на песочной или слоеной основе, который гармонично вписывается как в повседневный рацион, так и в праздничное меню. Рецепты средней сложности при желании, смогут приготовить все. Все варианты максимально подробно расписаны, поэтому ошибиться и испортить конечный результат не получится, даже если сильно захотеть.

Классический киш с курицей и грибами

Классический киш с курицей и грибами – это рецепт, который под силу как профессиональным поварам, так и начинающим домашним кулинарам. Приготовление выпечки хоть и занимает около двух часов, но это стопроцентно того стоит. Шикарное угощение оценят все без исключения.

Киш с курицей и грибами

Ингредиенты –+8 порц.

  • Для теста:
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Мука 200 гр.
  • Желток 1 шт.
  • Соль ⅓ ч.л.
  • Вода 2 ст.л. (холодной)
  • Для начинки:
  • Лук репчатый 130 гр.
  • Куриное филе 300 гр.
  • Шампиньоны свежие 250 гр.
  • Масло подсолнечное  для жарки
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Для заливки:
  • Сливки 150 мл.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Сыр 100 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Белок 1 шт.

Шаги 120 мин.

  1. Киш с курицей и грибами

    Киш с курицей и грибами готовится очень просто. В чаше смешиваем просеянную муку и соль. Натираем на терке подмороженное сливочное масло.

  2. Киш с курицей и грибами

    Растираем массу. Разделяем яйцо на белок и желток. Вводим желток к крошке.

  3. Киш с курицей и грибами

    Постепенно добавляем холодную воду. Собираем тесто в общий комок. Количество воды зависит от влажности муки.

  4. Киш с курицей и грибами

    Берем жаропрочную форму и формируем основание, натягивая на бортики. Накалываем тесто вилкой. Перемещаем в холод на полчаса.

  5. Киш с курицей и грибами

    Нагреваем сковороду с растительным маслом. Мелко рубим очищенный лук. Обжариваем.

  6. Киш с курицей и грибами

    Сполоснув куриное филе, промакиваем салфетками и режем кубиками. Выгружаем к луку и жарим до побелевшего состояния.

  7. Киш с курицей и грибами

    Тонко нарезаем промытые шампиньоны и отправляем в сковороду.

  8. Киш с курицей и грибами

    Обжариваем, пока полностью не испарится выделившийся сок. Солим и перчим. Подрумяниваем начинку.

  9. Киш с курицей и грибами

    Охлажденную основу запекаем четверть часа при 180°С. После чего достаем и высыпаем начинку. Разравниваем по всей площади.

  10. Киш с курицей и грибами

    Соединив сливки с яйцами и белком, солим и перчим. Взбалтываем жидкие компоненты. Натираем на терке сыр.

  11. Киш с курицей и грибами

    Хорошо размешав, достаем пирог и поливаем начинку сливочно-яичной субстанцией.

  12. Киш с курицей и грибами

    Отправляем форму обратно на полчаса и доводим до готовности. Должна образоваться румяная корочка.

  13. Киш с курицей и грибами

    Осторожно достаем выпечку из духовки. Немного остудив, вынимаем из формы. Перекладываем на блюдо. Разрезав пирог, подаем к столу. Аппетитный киш хорош в любом состоянии – горячем и остывшем. Приятного аппетита!

Киш лорен с курицей и грибами

Киш лорен с курицей и грибами обладает восхитительным вкусом. Попробовав выпечку однажды, сложно отказать себе в удовольствии и не приготовить снова. Блюдо пользуется повышенным спросом среди всех знакомых и родственников. Это отличная закуска для праздничного торжества и скромных посиделок.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 1 ч 00 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто:

  • Масло сливочное – 120 гр.
  • Мука – 220 гр.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.

Начинка:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Куриная грудка – 500 гр.
  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Сыр – 200 гр.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Помидоры черри – 10 шт.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Заливка:

  • Сливки жирные – 300 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Прованские травы/итальянские – 1 ст.л.
  • Яйца куриные – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеянную муку высыпаем в чашу, солим. Размешиваем.

Шаг 2. Добавив рубленое сливочное масло, начинаем растирать компоненты.

Киш с курицей и грибами

Шаг 3. Должна получиться песочная крошка.

Шаг 4. Взболтав яйцо, вливаем в тесто.

Киш с курицей и грибами

Шаг 5. Собираем тесто в ком.

Шаг 6. Завернув в пакет или пленку, убираем в холод на полчаса.

Киш с курицей и грибами

Шаг 7. Берем разъемную форму и отрезаем кусок пергамента.

Шаг 8. Застегиваем форму.

Киш с курицей и грибами

Шаг 9. Достаем тесто. Припыляем рабочую поверхность мукой. Раскатываем пласт.

Шаг 10. С помощью скалки переносим тесто в форму.

Киш с курицей и грибами

Шаг 11. Формируем основу.

Шаг 12. Делаем бортики.

Киш с курицей и грибами

Шаг 13. Натягиваем тесто, как показано на фото.

Шаг 14. Обрезаем лишнее тесто.

Киш с курицей и грибами

Шаг 15. При помощи вилки накалываем основание.

Шаг 16. Очистив лук, режем кольцами.

Киш с курицей и грибами

Шаг 17. Очищенный чеснок мелко рубим.

Шаг 18. Промыв куриное филе, вытираем бумажными полотенцами и режем кубиками.

Киш с курицей и грибами

Шаг 19. Ополоснув шампиньоны, тонко нарезаем. Пару экземпляров оставляем, чтобы украсить выпечку.

Шаг 20. На раскаленной сковородке с растительным маслом обжариваем лук.

Киш с курицей и грибами

Шаг 21. Снимаем припущенный лук со сковородки и перекладываем в миску.

Шаг 22. Доливаем растительное масло на сковородку и припускаем чеснок.

Киш с курицей и грибами

Шаг 23. К чесноку отправляем птицу и обжариваем до побелевшего цвета и полного испарения мясного сока.

Шаг 24. Выгружаем курицу к луку.

Киш с курицей и грибами

Шаг 25. Вытираем сковородку бумажными полотенцами и жарим шампиньоны без масла. Готовим, пока не испарится влага.

Шаг 26. Грибы перекладываем к остальным продуктам и натираем на терке сыр. Немного сыра оставим на потом.

Киш с курицей и грибами

Шаг 27. Размешиваем начинку.

Шаг 28. Оставшиеся грибы тонко нарезаем. Томаты промываем и делим пополам.

Киш с курицей и грибами

Шаг 29. Выкладываем начинку на основу, равномерно распределив.

Шаг 30. Наливаем сливки в миску.

Киш с курицей и грибами

Шаг 31. Отдельно разбиваем яйца. Приправляем солью, перцем и прованскими травами. Взбалтываем до однородности.

Шаг 32. К яйцам наливаем сливки и объединяем.

Киш с курицей и грибами

Шаг 33. Распределяем заливку по начинке.

Шаг 34. Украшаем киш томатами и слайсами шампиньонов.

Киш с курицей и грибами

Шаг 35. Присыпаем сырной стружкой.

Шаг 36. Запекаем 40 минут при 180°С в заранее прогретом духовом шкафу.

Киш с курицей и грибами

Шаг 37. Аккуратно достаем пирог.

Шаг 38. Немного остудив, снимаем разъемное кольцо. Разрезав на порции, презентуем домочадцам. Приятного аппетита!

Киш с курицей и грибами

Киш с курицей, грибами и сыром в домашних условиях

Киш с курицей, грибами и сыром в домашних условиях сможет приготовить кулинар-любитель без всякого опыта. Все подробно расписано, поэтому испортить рецепт не получится даже у новичка. Вкуснейшая домашняя выпечка вызовет восторг абсолютно у всех.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто:

  • Масло сливочное – 120 гр.
  • Мука – 180 гр.
  • Соль – щепотка.
  • Молоко холодное – 2 ст.л.

Начинка:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Куриное филе – 200 гр.
  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Грибы сушеные лесные – 20 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Заливка:

  • Сливки – 200 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Куриное филе ополаскиваем и готовим в подсоленной воде, после чего остужаем. Сухие грибы заливаем водой на ночь. Ополоснув, варим их полчаса.

Шаг 2. В чашу блендера высыпаем просеянную муку и соль. Режем квадратиками подмороженное масло и кладем в блендер. Включив прибор, перемалываем в крошку.

Киш с курицей и грибами

Шаг 3. Наливаем охлажденное молоко. Вместо молока можно использовать ледяную воду.

Шаг 4. Собираем тесто в ком. Долго вымешивать песочное тесто не нужно.

Киш с курицей и грибами

Шаг 5. Из песочного теста формируем основу с бортиками в форме для киша. Проколов поверхность вилкой, подмораживаем 20 минут.

Шаг 6. На подмерзшее тесто кладем пергамент и сверху засыпаем горохом. Ставим запекаться на четверть часа при 180°С.

Киш с курицей и грибами

Шаг 7. Спустя время убираем горох с пергаментом и запекаем еще 10 минут.

Шаг 8. Очистив и промыв лук, измельчаем. Ополоснув шампиньоны, обсушиваем и нарезаем пластинками.

Киш с курицей и грибами

Шаг 9. Прогрев сковородку с растительным маслом, выгружаем нарезку и обжариваем, пока не испарится сок.

Шаг 10. Сваренные лесные грибы процеживаем, нарезав, отправляем к обжарке. Солим и перчим. Обжариваем 5 минут.

Киш с курицей и грибами

Шаг 11. В завершении кладем нарубленный укроп. Размешав, отключаем плиту.

Шаг 12. Пока начинка остужается, объединяем яйца с солью и перцем. А затем вливаем сливки (жирность продукта не принципиальна) и разбалтываем.

Киш с курицей и грибами

Шаг 13. Мелко натерев сыр, отправляем в заливку и перемешиваем.

Шаг 14. Сваренную курицу режем кусочками и перекладываем на основу.

Киш с курицей и грибами

Шаг 15. Распределяем грибную обжарку.

Шаг 16. Выливаем заливку. Переносим в духовку и запекаем полчаса при 180°С.

Киш с курицей и грибами

Шаг 17. Приготовленный киш достаем и остужаем.

Шаг 18. Вынимаем изделие из формы. Режем на кусочки. Презентуем гостям. Приятного аппетита!

Киш с курицей и грибами

Киш на песочном тесте с курицей и грибами

Киш на песочном тесте с курицей и грибами – выпечка необыкновенной вкусноты. Хрустящая рассыпчатая основа с нежной начинкой не оставит равнодушных. Даже самые переборчивые в еде получат незабываемое удовольствие. Сытный пирог поможет накормить большую компанию.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Тесто:

  • Масло сливочное – 120 гр.
  • Мука – 250 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Начинка:

  • Куриное филе – 500 гр.
  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сливки 10% – 200 мл.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Устанавливаем на температурном датчике 180°С, чтобы нагреть духовку. Ополаскиваем куриное филе. С грибов снимаем кожицу. Достаем сливочное масло и даем подтаять. Сыр крупно натираем на терке.

Шаг 2. Сливочное масло перетираем с мукой в крошку.

Киш с курицей и грибами

Шаг 3. Крошку солим и разбиваем яйца.

Шаг 4. Вымешиваем и скатываем шар. Поместив в емкость, прикрываем и убираем в холод на полчаса.

Киш с курицей и грибами

Шаг 5. Режем куриное филе небольшими кусками.

Киш с курицей и грибами

Шаг 6. Грибы нарезаем ломтиками. Сильно мельчить не нужно, грибы при обжарке значительно уменьшатся. Вместо шампиньонов можно использовать другие грибы.

Киш с курицей и грибами

Шаг 7. Обжариваем птицу с грибами на раскаленной сковороде с растительным маслом не более 7-ми минут. Перчим и солим.

Киш с курицей и грибами

Шаг 8. Подмерзшее тесто раскатываем скалкой. Укладываем в жаропрочную форму и не забываем сделать бортики. Излишки обрезаем. Вилкой протыкаем основание.

Киш с курицей и грибами

Шаг 9. Пересыпаем обжаренные грибы и птицу и распределяем по всей площади.

Киш с курицей и грибами

Шаг 10. Смешиваем сливки (можно взять пожирнее) с яйцами, солью и перцем. Взбалтываем до однородности.

Киш с курицей и грибами

Шаг 11. Выливаем заливку на начинку так, чтобы она распределилась равномерно.

Киш с курицей и грибами

Шаг 12. Засыпаем ровным слоем измельченный сыр и запекаем 40 минут.

Киш с курицей и грибами

Шаг 13. Аккуратно достаем, для безопасности используем прихватки.

Киш с курицей и грибами

Шаг 14. Слегка остудив, вынимаем пирог из формы.

Киш с курицей и грибами

Шаг 15. Нарезав порционно, подаем невероятное угощение друзьям. Киш едят в остывшем и только что приготовленном состоянии.  Приятного аппетита!

Киш с курицей и грибами

Киш на слоеном тесте с курицей и грибами

Киш на слоеном тесте с курицей и грибами готовится значительно быстрее в отличие от пирога на песочном тесте. Такое угощение придется по вкусу абсолютно всем. Не хлопотно, вкусно и достаточно бюджетно. Приготовление осилит даже новичок. Киш на слоеном тесте – полноценный прием пищи и отличный сытный перекус.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое – 250 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Куриное филе – 400 гр.
  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сливки 10% – 200 мл.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Яичный желток – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для восхитительной выпечки. Достаем тесто из морозильника и даем ему разморозиться.

Шаг 2. Очистив лук, ополаскиваем и измельчаем.

Киш с курицей и грибами

Шаг 3. Промытые и обсушенные грибы произвольно нарезаем, предварительно обновив срез на ножках. Один шампиньон оставляем для декора.

Шаг 4. Куриное филе ополаскиваем, промакиваем влагу. Нарезаем не слишком крупно. Разогреваем духовой шкаф, установив 180°С.

Киш с курицей и грибами

Шаг 5. Нагреваем сковородку. Наливаем растительное масло и кладем сливочное. Обжариваем нарезку около 10-ти минут. Посыпаем солью и перцем, когда выпарится жидкость. Убираем с конфорки.

Шаг 6. В пиалу выливаем сливки и разбиваем яйца.

Киш с курицей и грибами

Шаг 7. Приправив солью и перцем, разбалтываем вилочкой.

Шаг 8. Трем сыр, используя терку со средними отверстиями.

Киш с курицей и грибами

Шаг 9. Раскатав слоеное тесто, формируем основание в огнеупорной форме.

Шаг 10. Выкладываем остывшую обжарку.

Киш с курицей и грибами

Шаг 11. Присыпаем сыром, распределив по всей поверхности.

Шаг 12. Поливаем заливкой, стараясь равномерно распределить.

Киш с курицей и грибами

Шаг 13. Шампиньон тонко разрезаем и укладываем сверху.

Шаг 14. Свободные края теста заворачиваем к центру. Взболтав желток, покрываем тесто, чтобы получить красивую корочку. Помещаем в раскаленную духовку и выпекаем 45 минут.

Киш с курицей и грибами

Шаг 15. Спустя указанное время осторожно достаем пирог. Даем слегка остыть.

Шаг 16. После чего перемещаем на блюдо.

Киш с курицей и грибами

Шаг 17. Режем киш на порции.

Шаг 18. Приглашаем домашних и отправляемся дегустировать. Приятного аппетита!

Киш с курицей и грибами

Киш с курицей, грибами и брокколи

Киш с курицей, грибами и брокколи – шикарная закуска, которую подают как в горячем, так и холодном состоянии. Пирог получается сытным и очень питательным. Приготовление хоть и длительное, но несложное. Угощение гармонично вписывается в меню для различных мероприятий.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто:

  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Мука – 200 гр.
  • Желток – 1 шт.
  • Сахар – 10 гр.
  • Соль – 5 гр.
  • Вода холодная – 1,5-2 ст.л.

Начинка:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Куриное филе – 250 гр.
  • Брокколи – 250 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Сыр – 60 гр.
  • Шампиньоны – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Белок – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Киш с курицей и грибами

Шаг 2. В чашу комбайна высыпаем просеянную муку, сахар и соль. Достаем подмороженное сливочное масло и режем кубиками. Выгружаем к сухим компонентам.

Киш с курицей и грибами

Шаг 3. Прокручиваем до тех пор, пока компоненты не объединятся в единое целое. Разделив яйцо на желток и белок, отправляем к тесту желток. Добавив ледяную воду, снова прокручиваем компоненты.

Киш с курицей и грибами

Шаг 4. Взяв разъемную форму, формируем песочную основу и бортики. Выравниваем ножом, чтобы выпечка выглядела презентабельно. Прикрыв, переносим на час в холод.

Киш с курицей и грибами

Шаг 5. Промытое и обсушенное филе нарезаем кубиками. Вымытые грибы режем ломтиками, очищенный лук – кубиками. Шампиньоны с легкостью заменяем другими грибами. Лесные экземпляры придадут выпечке невероятный аромат.

Киш с курицей и грибами

Шаг 6. В прогретое растительное масло отправляем подготовленную нарезку. Обжариваем 10 минут. Когда жидкость испарится, даем немного зарумяниться. Высыпаем замороженные брокколи и готовим 5 минут. Приправляем солью и перцем. Перемешав, снимаем с плиты и даем остыть.

Киш с курицей и грибами

Шаг 7. Взболтав 2 яйца и белок, кладем сметану (жирность можно выбрать по усмотрению) и вымешиваем. Натираем сюда сыр и перекладываем охлажденную начинку. Вымешиваем до однородности.

Киш с курицей и грибами

Шаг 8. Прогреваем духовку до 180°С. Достаем форму с основанием с холода и поверхность накалываем вилочкой, чтобы тесто не вздулось. Отправляем запекаться на четверть часа. Достаем схватившуюся заготовку и выливаем начинку. Выровняв, возвращаем обратно.

Киш с курицей и грибами

Шаг 9. Готовим 50 минут до румяной корочки. Смотрим по своей технике, для уверенности можно проверить готовность минут через 40. Вооружившись прихватками, открываем дверцу духового шкафа и достаем киш. Форму ставим на дощечку и даем выпечке немного постоять.

Киш с курицей и грибами

Шаг 10. Проводим острым ножом по окружности формы. Аккуратно расстегиваем и снимаем бортики. Перемещаем выпечку на блюдо.

Киш с курицей и грибами

Шаг 11. Нарезав пирог порционно, приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Киш с курицей и грибами

ПП киш с курицей и грибами

ПП киш с курицей и грибами – находка для тех, кто бережет фигуру или пытается похудеть. Несмотря на использование в рецепте правильных продуктов, пирог выходит безумно вкусным. Худеющие оценят блюдо по достоинству. Киш выходит полезным и со сбалансированным распределением нутриентов.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто:

  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Мука цельнозерновая – 50 гр.
  • Мука овсяная – 50 гр.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Творог 2% – 100 гр.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Начинка:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Куриное филе – 200 гр.
  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Заливка:

  • Греческий нежирный йогурт – 150 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр нежирный – 30 гр.
  • Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерив продукты в соответствии с рецептурой, беремся за дело.

Шаг 2. В посуду выгружаем творог и яйцо. Для низкокалорийной выпечки подойдет как обезжиренный, так и 5% продукт, в брикете или зерненый. Посолив, перетираем вилкой.

Киш с курицей и грибами

Шаг 3. Всыпаем разрыхлитель, овсяную и цельнозерновую муку. Если нет овсяной муки, перемалываем геркулес в кофемолке. Можно использовать кукурузную и рисовую муку. Экспериментировать никто не запрещает.

Киш с курицей и грибами

Шаг 4. Вымешав тесто, помещаем заготовку в пакете в холодильник на 20 минут. Подмороженная заготовка податливее в использовании.

Шаг 5. Емкость для выпечки смазываем растительным маслом. Подойдет стеклянная, керамическая или разъемная форма.

Киш с курицей и грибами

Шаг 6. Формируем основу, делая бортики. Лишнее тесто срезаем ножом. Можно убрать в морозильник и использовать для другой выпечки. Накалываем вилкой. Размещаем в прогретой до 180 градусов духовке на 10 минут.

Шаг 7. В сковородке прогреваем оливковое масло и забрасываем мелкорубленный лук. К припущенному луку кладем нарезанное куриное филе. Жарим около пяти минут. Промыв и обсушив грибы, режем ломтиками и забрасываем к содержимому сковороды.

Киш с курицей и грибами

Шаг 8. Жарим 3 минуты. Сдабриваем молотым чесноком. Перчим и добавляем соль. При желании применяем другие приправы. Идеально подходят прованские травы. Но это уже по собственному усмотрению.

Шаг 9. Отдельно объединяем яйцо с йогуртом. Подсаливаем и перчим.

Киш с курицей и грибами

Шаг 10. Трем на терке низкожирный сыр и отправляем к жидкой субстанции.

Шаг 11. Вынимаем подпекшуюся заготовку и распределяем ароматную начинку.

Киш с курицей и грибами

Шаг 12. Поливаем заливкой и помещаем в духовку на 40 минут в нагретом до 180°С духовом шкафу. Все зависит от техники, для некоторых плит достаточно и получаса.

Шаг 13. Осторожно достаем киш, используя для безопасности прихватки. Ставим на плиту или деревянную подставку. Немного остудив, перекладываем пирог на тарелку.

Киш с курицей и грибами

Шаг 14. Порезав на кусочки, презентуем изделие к столу.

Шаг 15. Кушаем с удовольствием и сохраняем фигуру в форме. Киш подают в теплом или остывшем виде. В только что приготовленном состоянии начинка будет подвижна, а вот в охлажденном – более плотной. Вкус всегда остается на высоте. Приятного аппетита!

Киш с курицей и грибами

Киш с курицей, грибами и сливками

Киш с курицей, грибами и сливками готовится просто. Пока подмораживается тесто, готовим начинку. Тем самым рационально расходуем время. Выпечка получается невероятно аппетитной и выглядит по-праздничному привлекательно. Гости останутся в восторге.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Тесто:

  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Мука – 200 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Вода холодная – 30 мл.

Начинка:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Куриная грудка – 400-450 гр.
  • Шампиньоны – 400 гр.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Заливка:

  • Сливки – 200 мл.
  • Сыр – 200 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем сливочное масло и даем немного размягчиться при комнатной температуре. Объединяем его с яйцом и холодной водой.

Киш с курицей и грибами

Шаг 2. Подсыпаем муку и соль. Вымешиваем компоненты.

Киш с курицей и грибами

Шаг 3. Собираем тесто в ком, складываем в пакет или заворачиваем в пленку и убираем на полчаса в холод.

Киш с курицей и грибами

Шаг 4. Промываем куриное филе и нарезаем кусочками среднего размера.

Киш с курицей и грибами

Шаг 5. Быстро промываем шампиньоны, чтобы грибы не успели напитаться влагой. Обсушив, нарезаем ломтиками.

Киш с курицей и грибами

Шаг 6. Очистив и ополоснув лук, режем кубиками.

Киш с курицей и грибами

Шаг 7. В раскаленную с растительным маслом сковородку высыпаем лук и пассеруем до прозрачности.

Киш с курицей и грибами

Шаг 8. Кладем птицу и обжариваем до изменения цвета около 7-ми минут.

Киш с курицей и грибами

Шаг 9. Высыпаем грибы и готовим еще 10 минут.

Киш с курицей и грибами

Шаг 10. Тем временем взбалтываем яйца в однородную субстанцию.

Киш с курицей и грибами

Шаг 11. Вливаем сливки и соединяем ингредиенты.

Киш с курицей и грибами

Шаг 12. В получившуюся субстанцию натираем сыр и хорошо вымешиваем.

Киш с курицей и грибами

Шаг 13. Подготовленную емкость для выпечки смазываем маслом. Достаем тесто и формируем основание с не слишком высокими бортиками.

Киш с курицей и грибами

Шаг 14. Равномерно распределяем начинку. Если в начинке имеется жидкость, избавляемся от нее.

Киш с курицей и грибами

Шаг 15. Поверх выливаем заливку и распределяем по начинке ровным слоем. Убираем пирог в прогретую до 180°С духовку и запекаем не более 40 минут до образования золотистой корочки.

Киш с курицей и грибами

Шаг 16. Аккуратно достав пирог из духовки при помощи прихваток, слегка остужаем. Режем на порции и угощаем домочадцев теплой выпечкой. Приятного аппетита!

Киш с курицей и грибами

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