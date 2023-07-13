Киш с курицей и грибами — это открытый пирог на песочной или слоеной основе, который гармонично вписывается как в повседневный рацион, так и в праздничное меню. Рецепты средней сложности при желании, смогут приготовить все. Все варианты максимально подробно расписаны, поэтому ошибиться и испортить конечный результат не получится, даже если сильно захотеть.

Классический киш с курицей и грибами

Классический киш с курицей и грибами – это рецепт, который под силу как профессиональным поварам, так и начинающим домашним кулинарам. Приготовление выпечки хоть и занимает около двух часов, но это стопроцентно того стоит. Шикарное угощение оценят все без исключения.

Ингредиенты –+8 порц.

Для теста:

Масло сливочное 100 гр.

Мука 200 гр.

Желток 1 шт.

Соль ⅓ ч.л.

Вода 2 ст.л. (холодной)

Для начинки:

Лук репчатый 130 гр.

Куриное филе 300 гр.

Шампиньоны свежие 250 гр.

Масло подсолнечное для жарки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Для заливки:

Сливки 150 мл.

Перец чёрный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Сыр 100 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Белок 1 шт.

Шаги 120 мин.

Киш с курицей и грибами готовится очень просто. В чаше смешиваем просеянную муку и соль. Натираем на терке подмороженное сливочное масло. Растираем массу. Разделяем яйцо на белок и желток. Вводим желток к крошке. Постепенно добавляем холодную воду. Собираем тесто в общий комок. Количество воды зависит от влажности муки. Берем жаропрочную форму и формируем основание, натягивая на бортики. Накалываем тесто вилкой. Перемещаем в холод на полчаса. Нагреваем сковороду с растительным маслом. Мелко рубим очищенный лук. Обжариваем. Сполоснув куриное филе, промакиваем салфетками и режем кубиками. Выгружаем к луку и жарим до побелевшего состояния. Тонко нарезаем промытые шампиньоны и отправляем в сковороду. Обжариваем, пока полностью не испарится выделившийся сок. Солим и перчим. Подрумяниваем начинку. Охлажденную основу запекаем четверть часа при 180°С. После чего достаем и высыпаем начинку. Разравниваем по всей площади. Соединив сливки с яйцами и белком, солим и перчим. Взбалтываем жидкие компоненты. Натираем на терке сыр. Хорошо размешав, достаем пирог и поливаем начинку сливочно-яичной субстанцией. Отправляем форму обратно на полчаса и доводим до готовности. Должна образоваться румяная корочка. Осторожно достаем выпечку из духовки. Немного остудив, вынимаем из формы. Перекладываем на блюдо. Разрезав пирог, подаем к столу. Аппетитный киш хорош в любом состоянии – горячем и остывшем. Приятного аппетита!

Киш лорен с курицей и грибами

Киш лорен с курицей и грибами обладает восхитительным вкусом. Попробовав выпечку однажды, сложно отказать себе в удовольствии и не приготовить снова. Блюдо пользуется повышенным спросом среди всех знакомых и родственников. Это отличная закуска для праздничного торжества и скромных посиделок.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 1 ч 00 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто:

Масло сливочное – 120 гр.

Мука – 220 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Начинка:

Лук репчатый – 2 шт.

Куриная грудка – 500 гр.

Шампиньоны – 300 гр.

Сыр – 200 гр.

Чеснок – 5 зубчиков.

Помидоры черри – 10 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Заливка:

Сливки жирные – 300 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Прованские травы/итальянские – 1 ст.л.

Яйца куриные – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеянную муку высыпаем в чашу, солим. Размешиваем.

Шаг 2. Добавив рубленое сливочное масло, начинаем растирать компоненты.

Шаг 3. Должна получиться песочная крошка.

Шаг 4. Взболтав яйцо, вливаем в тесто.

Шаг 5. Собираем тесто в ком.

Шаг 6. Завернув в пакет или пленку, убираем в холод на полчаса.

Шаг 7. Берем разъемную форму и отрезаем кусок пергамента.

Шаг 8. Застегиваем форму.

Шаг 9. Достаем тесто. Припыляем рабочую поверхность мукой. Раскатываем пласт.

Шаг 10. С помощью скалки переносим тесто в форму.

Шаг 11. Формируем основу.

Шаг 12. Делаем бортики.

Шаг 13. Натягиваем тесто, как показано на фото.

Шаг 14. Обрезаем лишнее тесто.

Шаг 15. При помощи вилки накалываем основание.

Шаг 16. Очистив лук, режем кольцами.

Шаг 17. Очищенный чеснок мелко рубим.

Шаг 18. Промыв куриное филе, вытираем бумажными полотенцами и режем кубиками.

Шаг 19. Ополоснув шампиньоны, тонко нарезаем. Пару экземпляров оставляем, чтобы украсить выпечку.

Шаг 20. На раскаленной сковородке с растительным маслом обжариваем лук.

Шаг 21. Снимаем припущенный лук со сковородки и перекладываем в миску.

Шаг 22. Доливаем растительное масло на сковородку и припускаем чеснок.

Шаг 23. К чесноку отправляем птицу и обжариваем до побелевшего цвета и полного испарения мясного сока.

Шаг 24. Выгружаем курицу к луку.

Шаг 25. Вытираем сковородку бумажными полотенцами и жарим шампиньоны без масла. Готовим, пока не испарится влага.

Шаг 26. Грибы перекладываем к остальным продуктам и натираем на терке сыр. Немного сыра оставим на потом.

Шаг 27. Размешиваем начинку.

Шаг 28. Оставшиеся грибы тонко нарезаем. Томаты промываем и делим пополам.

Шаг 29. Выкладываем начинку на основу, равномерно распределив.

Шаг 30. Наливаем сливки в миску.

Шаг 31. Отдельно разбиваем яйца. Приправляем солью, перцем и прованскими травами. Взбалтываем до однородности.

Шаг 32. К яйцам наливаем сливки и объединяем.

Шаг 33. Распределяем заливку по начинке.

Шаг 34. Украшаем киш томатами и слайсами шампиньонов.

Шаг 35. Присыпаем сырной стружкой.

Шаг 36. Запекаем 40 минут при 180°С в заранее прогретом духовом шкафу.

Шаг 37. Аккуратно достаем пирог.

Шаг 38. Немного остудив, снимаем разъемное кольцо. Разрезав на порции, презентуем домочадцам. Приятного аппетита!

Киш с курицей, грибами и сыром в домашних условиях

Киш с курицей, грибами и сыром в домашних условиях сможет приготовить кулинар-любитель без всякого опыта. Все подробно расписано, поэтому испортить рецепт не получится даже у новичка. Вкуснейшая домашняя выпечка вызовет восторг абсолютно у всех.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто:

Масло сливочное – 120 гр.

Мука – 180 гр.

Соль – щепотка.

Молоко холодное – 2 ст.л.

Начинка:

Лук репчатый – 1 шт.

Зелень – 1 пучок.

Куриное филе – 200 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Грибы сушеные лесные – 20 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Заливка:

Сливки – 200 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сыр твердый – 100 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Куриное филе ополаскиваем и готовим в подсоленной воде, после чего остужаем. Сухие грибы заливаем водой на ночь. Ополоснув, варим их полчаса.

Шаг 2. В чашу блендера высыпаем просеянную муку и соль. Режем квадратиками подмороженное масло и кладем в блендер. Включив прибор, перемалываем в крошку.

Шаг 3. Наливаем охлажденное молоко. Вместо молока можно использовать ледяную воду.

Шаг 4. Собираем тесто в ком. Долго вымешивать песочное тесто не нужно.

Шаг 5. Из песочного теста формируем основу с бортиками в форме для киша. Проколов поверхность вилкой, подмораживаем 20 минут.

Шаг 6. На подмерзшее тесто кладем пергамент и сверху засыпаем горохом. Ставим запекаться на четверть часа при 180°С.

Шаг 7. Спустя время убираем горох с пергаментом и запекаем еще 10 минут.

Шаг 8. Очистив и промыв лук, измельчаем. Ополоснув шампиньоны, обсушиваем и нарезаем пластинками.

Шаг 9. Прогрев сковородку с растительным маслом, выгружаем нарезку и обжариваем, пока не испарится сок.

Шаг 10. Сваренные лесные грибы процеживаем, нарезав, отправляем к обжарке. Солим и перчим. Обжариваем 5 минут.

Шаг 11. В завершении кладем нарубленный укроп. Размешав, отключаем плиту.

Шаг 12. Пока начинка остужается, объединяем яйца с солью и перцем. А затем вливаем сливки (жирность продукта не принципиальна) и разбалтываем.

Шаг 13. Мелко натерев сыр, отправляем в заливку и перемешиваем.

Шаг 14. Сваренную курицу режем кусочками и перекладываем на основу.

Шаг 15. Распределяем грибную обжарку.

Шаг 16. Выливаем заливку. Переносим в духовку и запекаем полчаса при 180°С.

Шаг 17. Приготовленный киш достаем и остужаем.

Шаг 18. Вынимаем изделие из формы. Режем на кусочки. Презентуем гостям. Приятного аппетита!

Киш на песочном тесте с курицей и грибами

Киш на песочном тесте с курицей и грибами – выпечка необыкновенной вкусноты. Хрустящая рассыпчатая основа с нежной начинкой не оставит равнодушных. Даже самые переборчивые в еде получат незабываемое удовольствие. Сытный пирог поможет накормить большую компанию.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Тесто:

Масло сливочное – 120 гр.

Мука – 250 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Начинка:

Куриное филе – 500 гр.

Шампиньоны – 300 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сливки 10% – 200 мл.

Сыр твердый – 200 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Устанавливаем на температурном датчике 180°С, чтобы нагреть духовку. Ополаскиваем куриное филе. С грибов снимаем кожицу. Достаем сливочное масло и даем подтаять. Сыр крупно натираем на терке.

Шаг 2. Сливочное масло перетираем с мукой в крошку.

Шаг 3. Крошку солим и разбиваем яйца.

Шаг 4. Вымешиваем и скатываем шар. Поместив в емкость, прикрываем и убираем в холод на полчаса.

Шаг 5. Режем куриное филе небольшими кусками.

Шаг 6. Грибы нарезаем ломтиками. Сильно мельчить не нужно, грибы при обжарке значительно уменьшатся. Вместо шампиньонов можно использовать другие грибы.

Шаг 7. Обжариваем птицу с грибами на раскаленной сковороде с растительным маслом не более 7-ми минут. Перчим и солим.

Шаг 8. Подмерзшее тесто раскатываем скалкой. Укладываем в жаропрочную форму и не забываем сделать бортики. Излишки обрезаем. Вилкой протыкаем основание.

Шаг 9. Пересыпаем обжаренные грибы и птицу и распределяем по всей площади.

Шаг 10. Смешиваем сливки (можно взять пожирнее) с яйцами, солью и перцем. Взбалтываем до однородности.

Шаг 11. Выливаем заливку на начинку так, чтобы она распределилась равномерно.

Шаг 12. Засыпаем ровным слоем измельченный сыр и запекаем 40 минут.

Шаг 13. Аккуратно достаем, для безопасности используем прихватки.

Шаг 14. Слегка остудив, вынимаем пирог из формы.

Шаг 15. Нарезав порционно, подаем невероятное угощение друзьям. Киш едят в остывшем и только что приготовленном состоянии. Приятного аппетита!

Киш на слоеном тесте с курицей и грибами

Киш на слоеном тесте с курицей и грибами готовится значительно быстрее в отличие от пирога на песочном тесте. Такое угощение придется по вкусу абсолютно всем. Не хлопотно, вкусно и достаточно бюджетно. Приготовление осилит даже новичок. Киш на слоеном тесте – полноценный прием пищи и отличный сытный перекус.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 250 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Куриное филе – 400 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сливки 10% – 200 мл.

Сыр твердый – 150 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло сливочное – 30 гр.

Яичный желток – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для восхитительной выпечки. Достаем тесто из морозильника и даем ему разморозиться.

Шаг 2. Очистив лук, ополаскиваем и измельчаем.

Шаг 3. Промытые и обсушенные грибы произвольно нарезаем, предварительно обновив срез на ножках. Один шампиньон оставляем для декора.

Шаг 4. Куриное филе ополаскиваем, промакиваем влагу. Нарезаем не слишком крупно. Разогреваем духовой шкаф, установив 180°С.

Шаг 5. Нагреваем сковородку. Наливаем растительное масло и кладем сливочное. Обжариваем нарезку около 10-ти минут. Посыпаем солью и перцем, когда выпарится жидкость. Убираем с конфорки.

Шаг 6. В пиалу выливаем сливки и разбиваем яйца.

Шаг 7. Приправив солью и перцем, разбалтываем вилочкой.

Шаг 8. Трем сыр, используя терку со средними отверстиями.

Шаг 9. Раскатав слоеное тесто, формируем основание в огнеупорной форме.

Шаг 10. Выкладываем остывшую обжарку.

Шаг 11. Присыпаем сыром, распределив по всей поверхности.

Шаг 12. Поливаем заливкой, стараясь равномерно распределить.

Шаг 13. Шампиньон тонко разрезаем и укладываем сверху.

Шаг 14. Свободные края теста заворачиваем к центру. Взболтав желток, покрываем тесто, чтобы получить красивую корочку. Помещаем в раскаленную духовку и выпекаем 45 минут.

Шаг 15. Спустя указанное время осторожно достаем пирог. Даем слегка остыть.

Шаг 16. После чего перемещаем на блюдо.

Шаг 17. Режем киш на порции.

Шаг 18. Приглашаем домашних и отправляемся дегустировать. Приятного аппетита!

Киш с курицей, грибами и брокколи

Киш с курицей, грибами и брокколи – шикарная закуска, которую подают как в горячем, так и холодном состоянии. Пирог получается сытным и очень питательным. Приготовление хоть и длительное, но несложное. Угощение гармонично вписывается в меню для различных мероприятий.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто:

Масло сливочное – 100 гр.

Мука – 200 гр.

Желток – 1 шт.

Сахар – 10 гр.

Соль – 5 гр.

Вода холодная – 1,5-2 ст.л.

Начинка:

Лук репчатый – 1 шт.

Куриное филе – 250 гр.

Брокколи – 250 гр.

Сметана – 200 гр.

Сыр – 60 гр.

Шампиньоны – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйца куриные – 2 шт.

Белок – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. В чашу комбайна высыпаем просеянную муку, сахар и соль. Достаем подмороженное сливочное масло и режем кубиками. Выгружаем к сухим компонентам.

Шаг 3. Прокручиваем до тех пор, пока компоненты не объединятся в единое целое. Разделив яйцо на желток и белок, отправляем к тесту желток. Добавив ледяную воду, снова прокручиваем компоненты.

Шаг 4. Взяв разъемную форму, формируем песочную основу и бортики. Выравниваем ножом, чтобы выпечка выглядела презентабельно. Прикрыв, переносим на час в холод.

Шаг 5. Промытое и обсушенное филе нарезаем кубиками. Вымытые грибы режем ломтиками, очищенный лук – кубиками. Шампиньоны с легкостью заменяем другими грибами. Лесные экземпляры придадут выпечке невероятный аромат.

Шаг 6. В прогретое растительное масло отправляем подготовленную нарезку. Обжариваем 10 минут. Когда жидкость испарится, даем немного зарумяниться. Высыпаем замороженные брокколи и готовим 5 минут. Приправляем солью и перцем. Перемешав, снимаем с плиты и даем остыть.

Шаг 7. Взболтав 2 яйца и белок, кладем сметану (жирность можно выбрать по усмотрению) и вымешиваем. Натираем сюда сыр и перекладываем охлажденную начинку. Вымешиваем до однородности.

Шаг 8. Прогреваем духовку до 180°С. Достаем форму с основанием с холода и поверхность накалываем вилочкой, чтобы тесто не вздулось. Отправляем запекаться на четверть часа. Достаем схватившуюся заготовку и выливаем начинку. Выровняв, возвращаем обратно.

Шаг 9. Готовим 50 минут до румяной корочки. Смотрим по своей технике, для уверенности можно проверить готовность минут через 40. Вооружившись прихватками, открываем дверцу духового шкафа и достаем киш. Форму ставим на дощечку и даем выпечке немного постоять.

Шаг 10. Проводим острым ножом по окружности формы. Аккуратно расстегиваем и снимаем бортики. Перемещаем выпечку на блюдо.

Шаг 11. Нарезав пирог порционно, приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

ПП киш с курицей и грибами

ПП киш с курицей и грибами – находка для тех, кто бережет фигуру или пытается похудеть. Несмотря на использование в рецепте правильных продуктов, пирог выходит безумно вкусным. Худеющие оценят блюдо по достоинству. Киш выходит полезным и со сбалансированным распределением нутриентов.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто:

Масло растительное – 1 ч.л.

Мука цельнозерновая – 50 гр.

Мука овсяная – 50 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – 0,25 ч.л.

Творог 2% – 100 гр.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Начинка:

Лук репчатый – 1 шт.

Куриное филе – 200 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Заливка:

Греческий нежирный йогурт – 150 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сыр нежирный – 30 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерив продукты в соответствии с рецептурой, беремся за дело.

Шаг 2. В посуду выгружаем творог и яйцо. Для низкокалорийной выпечки подойдет как обезжиренный, так и 5% продукт, в брикете или зерненый. Посолив, перетираем вилкой.

Шаг 3. Всыпаем разрыхлитель, овсяную и цельнозерновую муку. Если нет овсяной муки, перемалываем геркулес в кофемолке. Можно использовать кукурузную и рисовую муку. Экспериментировать никто не запрещает.

Шаг 4. Вымешав тесто, помещаем заготовку в пакете в холодильник на 20 минут. Подмороженная заготовка податливее в использовании.

Шаг 5. Емкость для выпечки смазываем растительным маслом. Подойдет стеклянная, керамическая или разъемная форма.

Шаг 6. Формируем основу, делая бортики. Лишнее тесто срезаем ножом. Можно убрать в морозильник и использовать для другой выпечки. Накалываем вилкой. Размещаем в прогретой до 180 градусов духовке на 10 минут.

Шаг 7. В сковородке прогреваем оливковое масло и забрасываем мелкорубленный лук. К припущенному луку кладем нарезанное куриное филе. Жарим около пяти минут. Промыв и обсушив грибы, режем ломтиками и забрасываем к содержимому сковороды.

Шаг 8. Жарим 3 минуты. Сдабриваем молотым чесноком. Перчим и добавляем соль. При желании применяем другие приправы. Идеально подходят прованские травы. Но это уже по собственному усмотрению.

Шаг 9. Отдельно объединяем яйцо с йогуртом. Подсаливаем и перчим.

Шаг 10. Трем на терке низкожирный сыр и отправляем к жидкой субстанции.

Шаг 11. Вынимаем подпекшуюся заготовку и распределяем ароматную начинку.

Шаг 12. Поливаем заливкой и помещаем в духовку на 40 минут в нагретом до 180°С духовом шкафу. Все зависит от техники, для некоторых плит достаточно и получаса.

Шаг 13. Осторожно достаем киш, используя для безопасности прихватки. Ставим на плиту или деревянную подставку. Немного остудив, перекладываем пирог на тарелку.

Шаг 14. Порезав на кусочки, презентуем изделие к столу.

Шаг 15. Кушаем с удовольствием и сохраняем фигуру в форме. Киш подают в теплом или остывшем виде. В только что приготовленном состоянии начинка будет подвижна, а вот в охлажденном – более плотной. Вкус всегда остается на высоте. Приятного аппетита!

Киш с курицей, грибами и сливками

Киш с курицей, грибами и сливками готовится просто. Пока подмораживается тесто, готовим начинку. Тем самым рационально расходуем время. Выпечка получается невероятно аппетитной и выглядит по-праздничному привлекательно. Гости останутся в восторге.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Тесто:

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 200 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Вода холодная – 30 мл.

Начинка:

Лук репчатый – 1 шт.

Куриная грудка – 400-450 гр.

Шампиньоны – 400 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Заливка:

Сливки – 200 мл.

Сыр – 200 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем сливочное масло и даем немного размягчиться при комнатной температуре. Объединяем его с яйцом и холодной водой.

Шаг 2. Подсыпаем муку и соль. Вымешиваем компоненты.

Шаг 3. Собираем тесто в ком, складываем в пакет или заворачиваем в пленку и убираем на полчаса в холод.

Шаг 4. Промываем куриное филе и нарезаем кусочками среднего размера.

Шаг 5. Быстро промываем шампиньоны, чтобы грибы не успели напитаться влагой. Обсушив, нарезаем ломтиками.

Шаг 6. Очистив и ополоснув лук, режем кубиками.

Шаг 7. В раскаленную с растительным маслом сковородку высыпаем лук и пассеруем до прозрачности.

Шаг 8. Кладем птицу и обжариваем до изменения цвета около 7-ми минут.

Шаг 9. Высыпаем грибы и готовим еще 10 минут.

Шаг 10. Тем временем взбалтываем яйца в однородную субстанцию.

Шаг 11. Вливаем сливки и соединяем ингредиенты.

Шаг 12. В получившуюся субстанцию натираем сыр и хорошо вымешиваем.

Шаг 13. Подготовленную емкость для выпечки смазываем маслом. Достаем тесто и формируем основание с не слишком высокими бортиками.

Шаг 14. Равномерно распределяем начинку. Если в начинке имеется жидкость, избавляемся от нее.

Шаг 15. Поверх выливаем заливку и распределяем по начинке ровным слоем. Убираем пирог в прогретую до 180°С духовку и запекаем не более 40 минут до образования золотистой корочки.

Шаг 16. Аккуратно достав пирог из духовки при помощи прихваток, слегка остужаем. Режем на порции и угощаем домочадцев теплой выпечкой. Приятного аппетита!