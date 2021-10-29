Китайские контейнерные краны представляют киберугрозу для цепочек поставок в США

Карлос Хименес предлагает ввести закон, направленный на снижение стимулов к покупке китайских контейнерных козловых кранов портовыми властями и операторами терминалов. По мнению законодателя из Флориды, китайские краны представляют собой киберугрозу для американских цепочек поставок.

Выступая на слушаниях по вопросам морской кибербезопасности на Капитолийском холме, республиканец Карлос Хименес, член Палаты представителей, чей избирательный район находится к югу от порта Майами, сказал, что он обеспокоен программным обеспечением, встроенным в краны.

По его словам, краны, приобретенные в Китае, могут содержать вредоносное ПО, предназначенное для проникновения в операционные системы портов.

Еще законодателя беспокоит то, что, по его словам, Китай в любой момент может прекратить поставки запасных частей для кранов. И тогда возможности американских портов по загрузке и разгрузке судов будут сильно ограничены.

Карлос Хименес собирается продвигать закон, который будет стимулировать портовые власти не приобретать китайские краны и любые другие инфраструктурные объекты у «противоборствующих стран».

Пока что Хименес не проинформировал общественность детальнее о том, как этот закон будет работать.

В США особенно популярны краны, производимые китайской компанией Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), которая контролирует более 70% мирового рынка контейнерных кранов для обслуживнаия судов класса Post-Panamax.

Американские порты вынуждены постоянно расширять свои мощности для обработки растущих объемов контейнеров.

Совсем недавно оператор SSA Marine приобрел у ZPMC четыре крана Super Post-Panamax, которые прибыли в порт Сиэтла в июне. Четыре подобных крана были доставлены в порт Балтимор в сентябре, куплены оператором Ports America.

На слушаниях, проведенные двумя подкомитетами Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей США, решался вопрос о том, нужен ли дополнительный надзор со стороны регулирующих органов для эффективного устранения растущих киберугроз американским транспортным системам.

Скотт Дикерсон, который руководит некоммерческой организацией Maritime Transportation System Information Sharing and Analysis Center, членами которой являются порты, судовладельцы и операторы терминалов, согласился с теорией Хименеса о том, что Китай манипулирует рынками контейнерных кранов посредством ценообразования, чтобы стать «единственным в мире поставщиком» больших контейнерных козловых кранов.

Дикерсон предлагает также дополнить законодательство программами грантов, которые позволили бы частному сектору США применять эти инвестиции для развития собственного производства.

Как бы там ни было, несмотря на все разногласия между странами, доставка грузов из Китая в США остается крайне востребованным направлением международных перевозок. Ведь большинство товаров, которые продаются на американских маркетплейсах, производятся именно в КНР.