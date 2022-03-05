Кивико: поддержка инвесторов в Крыму — это задача государственной важности

Вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико заявила, что поддержка работающих и потенциальных инвесторов в Крыму — это задача государственной важности для властей региона.

«Каждый инвестор – это тот, кто вкладывает в экономику республики, создает рабочие места и платит налоги. Поэтому прошу сейчас считать это задачей государственной важности. Это очень важно сейчас: поддержать всех инвесторов для того, чтобы максимальное количество зашло к нам и сейчас», – отметила Кивико.

Она выразила мнение, что введенные западными странами санкции в отношении РФ только увеличивают возможности для внутренних капиталовложений.