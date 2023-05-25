Классическая английская выпечка. Рецепт торта «Саварен»

Этот вкусный торт придумали в честь поэта Анри де Регни и назвали в честь героя его стихотворения: гурмана и странника Саварена.

Саварен — это торт, который был придуман французскими кондитерами в честь поэта Анри де Регни. В 1891 году он опубликовал стихотворение «Саварен», в котором рассказал о приключениях героя Саварена — путешественника и гурмана. Кондитеры из Парижа сделали торт в форме кольца, напоминающего его шляпу.

Торт «Саварен» быстро стал популярным не только во Франции, но и в других странах. В Англии, где он очень популярен, его также называют ромовым тортом. Торт «Саварен» можно приготовить с разными видами сиропа, например, апельсиновым, лимонным или кофейным. Также торт можно украсить различными фруктами, ягодами или орехами.

Торт «Саварен»

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки;

15 г свежих дрожжей или 5 г сухих;

100 мл теплого молока;

75 г сливочного масла;

50 г сахара;

3 желтка;

щепотка соли;

цедра лимона.

Для сиропа:

250 мл воды;

200 г сахара;

100 мл рома.

Для украшения:

200 мл сливок;

2 ст.л. сахарной пудры;

фрукты по вкусу (ананас, апельсин, клубника и т.д.).

Растворите дрожжи в молоке и добавьте 100 г муки. Замесите тесто и оставьте его на 30 минут в теплом месте.

Добавьте оставшуюся муку, масло, сахар, желтки, соль и цедру лимона. Замесите эластичное тесто и оставьте его на час в теплом месте.

Смажьте кольцевую форму маслом и посыпьте ее мукой. Переложите тесто в форму и распределите его равномерно. Оставьте тесто на 20 минут в теплом месте.

Выпекайте торт в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут или до золотистого цвета.

Приготовьте сироп: доведите до кипения воду с сахаром и варите на слабом огне около 10 минут. Снимите с огня и добавьте ром.

Выньте торт из духовки и проколите его зубочисткой по всей поверхности. Полейте его горячим сиропом и оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

Взбейте сливки с пудрой до пышности. Переложите торт на блюдо и украсьте его кремом и фруктами.

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