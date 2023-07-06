Классическая «Карбонара» с беконом

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Описание приготовления:

Классическая "Карбонара" готовится из четырех ингредиентов, а поскольку используется сыровяленый бекон, который сам по себе достаточно соленый, то соль в блюдо не добавляется. Если купите спагетти с минимальным временем приготовления, то на все у вас может уйти меньше 20 минут.

Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Бекон / Макароны
Блюдо: Горячие блюда / Паста / Карбонара

Состав / Ингредиенты:

  • Спагетти 300 Грамм
  • Сыровяленый бекон 300 Грамм
  • Яйцо куриное 2 Штуки
  • Желток куриный 1 Штука
  • Пармезан тертый 70 Грамм
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

381 ккал

Калорийность

17 г

Белки

22 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Классическая «Карбонара» с беконом»

Классическая «Карбонара» с беконом

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца промойте под проточной водой и вытрите насухо.

Классическая «Карбонара» с беконом

Срежьте с бекона всю шкуру, нарежьте его мелким кубиком, выложите в сковороду и жарьте на умеренном огне, пока не растопится весь жир.

Классическая «Карбонара» с беконом

Отварите пасту согласно инструкции, откиньте на дуршлаг. Отлейте немного воды, в которой варились макароны в большую чашку.

Классическая «Карбонара» с беконом

Переложите тертый пармезан в глубокую пиалу. В другую пиалу вбейте два мелких яйца и один желток, взбейте яйца до однородной массы с легкой пеной.

Классическая «Карбонара» с беконом

В пармезан влейте немного горячей воды от макарон, взбейте все вилкой или венчиком. Пармезан от горячей воды практически сразу станет кремовым.

Классическая «Карбонара» с беконом

Дальше влейте яичную смесь, продолжайте взбивать. Густоту соуса можно регулировать оставшейся водой.

Классическая «Карбонара» с беконом

К этому времени сыровяленый бекон хорошо зарумянится, выловите его со сковороды шумовкой, жир для приготовления "Карбонары" не понадобится.

Классическая «Карбонара» с беконом

Верните спагетти в кастрюлю, в которой они варились, влейте соус, добавьте обжаренный бекон и тщательно все перемешайте. Во время перемешивания соус станет еще более кремовым.

Классическая «Карбонара» с беконом

Разложите готовое блюдо по тарелкам, при желании чуть поперчите и сразу же подавайте к столу. Паста "Карбонара" готова! Вкуснейшее блюдо, рекомендую попробовать.

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