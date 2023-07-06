Описание приготовления:

Классическая "Карбонара" готовится из четырех ингредиентов, а поскольку используется сыровяленый бекон, который сам по себе достаточно соленый, то соль в блюдо не добавляется. Если купите спагетти с минимальным временем приготовления, то на все у вас может уйти меньше 20 минут.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Бекон / Макароны

Блюдо: Горячие блюда / Паста / Карбонара

Состав / Ингредиенты:

Спагетти 300 Грамм

Сыровяленый бекон 300 Грамм

Яйцо куриное 2 Штуки

Желток куриный 1 Штука

Пармезан тертый 70 Грамм

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

381 ккал

Калорийность

17 г

Белки

22 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Классическая «Карбонара» с беконом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца промойте под проточной водой и вытрите насухо.

Срежьте с бекона всю шкуру, нарежьте его мелким кубиком, выложите в сковороду и жарьте на умеренном огне, пока не растопится весь жир.

Отварите пасту согласно инструкции, откиньте на дуршлаг. Отлейте немного воды, в которой варились макароны в большую чашку.

Переложите тертый пармезан в глубокую пиалу. В другую пиалу вбейте два мелких яйца и один желток, взбейте яйца до однородной массы с легкой пеной.

В пармезан влейте немного горячей воды от макарон, взбейте все вилкой или венчиком. Пармезан от горячей воды практически сразу станет кремовым.

Дальше влейте яичную смесь, продолжайте взбивать. Густоту соуса можно регулировать оставшейся водой.

К этому времени сыровяленый бекон хорошо зарумянится, выловите его со сковороды шумовкой, жир для приготовления "Карбонары" не понадобится.

Верните спагетти в кастрюлю, в которой они варились, влейте соус, добавьте обжаренный бекон и тщательно все перемешайте. Во время перемешивания соус станет еще более кремовым.

Разложите готовое блюдо по тарелкам, при желании чуть поперчите и сразу же подавайте к столу. Паста "Карбонара" готова! Вкуснейшее блюдо, рекомендую попробовать.