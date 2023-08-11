Описание приготовления:
Многие заправляют окрошку квасом, а я предлагаю попробовать с добавлением воды, сметаны и уксуса. Попробуйте — это очень вкусно! Сметану, кстати, можно смело заменить на майонез или использовать и то, и то в равных пропорциях. Интересный, но очень удачный вариант приготовления популярного летнего блюда для жаркого дня.
Назначение: На обед / Летние Основной ингредиент: Уксус Блюдо: Супы / Окрошка
Состав / Ингредиенты:
- Колбаса вареная 300 Грамм
- Огурец 2 Штуки
- Картофель в "мундире" 3-5 Штук
- Яйцо вареное вкрутую 3-5 Штук
- Лук зеленый 1/2 Пучка
- Укроп 1/2 Пучка
- Редис 100 Грамм
- Сметана 100 Грамм (15-20% жирности)
- Вода 1,5 Литра
- Уксус 9% 2-3 Чайных ложек
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
246 ккал
Калорийность
12 г
Белки
21 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Классическая окрошка с уксусом»
Подготовьте все ингредиенты. Картофель и яйца заранее отварите и дайте остыть.
Огурцы нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю или в большую миску.
Добавьте нарезанные кубиками варёные яйца.
Картофель очистите и так же нарежьте небольшими кубиками.
Нарежьте кубиками колбасу. Редис промойте, обрежьте кончики и нарежьте произвольно, но не слишком мелко.
Добавьте измельчённую свежую зелень, сметану, соль и молотый перец по вкусу.
Влейте в кастрюлю охлаждённую воду, можно минеральную, как с газом, так и без. Так же добавьте уксус по вкусу и тщательно перемешайте. Если хочется подать блюдо охлаждённым, то поставьте кастрюлю на некоторое время в холодильник.
Классическая окрошка с уксусом готова. Приятного аппетита!