Описание приготовления:

Многие заправляют окрошку квасом, а я предлагаю попробовать с добавлением воды, сметаны и уксуса. Попробуйте — это очень вкусно! Сметану, кстати, можно смело заменить на майонез или использовать и то, и то в равных пропорциях. Интересный, но очень удачный вариант приготовления популярного летнего блюда для жаркого дня.

Назначение: На обед / Летние Основной ингредиент: Уксус Блюдо: Супы / Окрошка

Состав / Ингредиенты:

Колбаса вареная 300 Грамм

Огурец 2 Штуки

Картофель в "мундире" 3-5 Штук

Яйцо вареное вкрутую 3-5 Штук

Лук зеленый 1/2 Пучка

Укроп 1/2 Пучка

Редис 100 Грамм

Сметана 100 Грамм (15-20% жирности)

Вода 1,5 Литра

Уксус 9% 2-3 Чайных ложек

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

246 ккал

Калорийность

12 г

Белки

21 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Классическая окрошка с уксусом»

Подготовьте все ингредиенты. Картофель и яйца заранее отварите и дайте остыть.

Огурцы нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю или в большую миску.

Добавьте нарезанные кубиками варёные яйца.

Картофель очистите и так же нарежьте небольшими кубиками.

Нарежьте кубиками колбасу. Редис промойте, обрежьте кончики и нарежьте произвольно, но не слишком мелко.

Добавьте измельчённую свежую зелень, сметану, соль и молотый перец по вкусу.

Влейте в кастрюлю охлаждённую воду, можно минеральную, как с газом, так и без. Так же добавьте уксус по вкусу и тщательно перемешайте. Если хочется подать блюдо охлаждённым, то поставьте кастрюлю на некоторое время в холодильник.

Классическая окрошка с уксусом готова. Приятного аппетита!