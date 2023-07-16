Классические голубцы из свежей капусты в кастрюле – это невероятно сытное и несложное в исполнении блюдо для всей семьи. Угощение порадует интересным вкусом и аппетитным видом. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную подборку из шести рецептов голубцов с рисом и фаршем с пошаговыми фотографиями.
Классические голубцы из свежей капусты с фаршем и рисом в кастрюле
Классические голубцы из свежей капусты с фаршем и рисом в кастрюле – это вкусное и любимое во многих семьях блюдо. Его можно подавать к сытному обеду или ужину. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.
Ингредиенты –+4 порц.
- Капуста белокочанная 1 шт.
- Говяжий фарш 600 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Рис белый 50 гр.
- Масло сливочное 50 гр.
- Соль по вкусу
- Специи и Приправы по вкусу
- Чеснок по вкусу
Шаги 100 мин.
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Классические голубцы из свежей капусты с фаршем и рисом в кастрюле готовятся очень просто. Кочан капусты погружаем в кипящую воду на 5-7 минут.
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Через указанное время достаем его и отделяем верхние 2-3 листа, которые стали мягкими, плотные части листьев срезаем. Снова погружаем кочан капусты в кипящую воду и повторяем те же действия, пока не закончится капуста. Плотные части аккуратно срезаем.
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В глубокую миску выкладываем мясной фарш для начинки.
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Дополняем фарш небольшим количеством измельченной ошпаренной капусты. Это сделает начинку более сочной.
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Измельчаем лук. Половину кладем в фарш.
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Хорошо промываем рис под водой. При необходимости, перебираем его.
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Выкладываем подготовленный рис в общую заготовку.
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Дополняем массу солью, специями и измельченным чесноком. Хорошо все перемешиваем.
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Немного начинки выкладываем на капустные листья.
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Аккуратно заворачиваем начинку капустой.
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Формируем так все голубцы.
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Оставшийся лук с тертой морковью томим в кастрюле со сливочным маслом.
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Выкладываем в кастрюлю голубцы. Заливаем их водой и томим около одного часа.
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Классические голубцы из свежей капусты с фаршем и рисом в кастрюле готовы. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!
Голубцы из свежей капусты с томатной пастой и морковью
Голубцы из свежей капусты с томатной пастой и морковью порадуют вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 45 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 2 кг.
- Фарш говяжий – 0,6 кг.
- Рис – 200 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Масло растительное – 10 мл.
- Паста томатная – 30 гр.
- Соль – ¼ ч.л.
- Перец черный молотый – ¼ ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Кочан капусты промываем, снимаем верхние листья. Аккуратно вырезаем кочерыжку. Сам овощ варим около 5-7 минут в кипящей воде.
Шаг 3. Дальше капусту разделяем на листья. Срезаем толстые части.
Шаг 4. Рис промываем и заливаем его кипятком на 25 минут.
Шаг 5. Сливаем воду из риса. Соединяем его с мясным фаршем.
Шаг 6. Дополняем продукты обжаренным луком с морковью. Половину овощей откладываем в сторону. В начинку добавляем соль и черный молотый перец.
Шаг 7. Вымешиваем массу для начинки.
Шаг 8. Кладем начинку на капустные листки и формируем аккуратные голубцы.
Шаг 9. Выкладываем голубцы в кастрюлю.
Шаг 10. Закрываем голубцы обжаренными овощами, обмазываем их томатной пастой.
Шаг 11. Заливаем заготовку водой и томим под крышкой около 1 часа.
Шаг 12. Голубцы из свежей капусты с томатной пастой и морковью готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!
Голубцы из свежей капусты в кастрюле со сметаной
Голубцы из свежей капусты в кастрюле со сметаной – отличное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.
Время готовки – 1 час 45 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Фарш мясной – 0,6 кг.
- Рис – 0,5 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Зелень – по вкусу.
- Сметана – 200 гр.
- Вода – 600 мл.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Масло растительное – 30 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Снимаем листья с капусты, заливаем их кипятком и оставляем под крышкой около 15-20 минут.
Шаг 3. Мясной фарш выкладываем в глубокую миску.
Шаг 4. Рис хорошо промываем под водой и варим после закипания до полуготовности, около 10 минут. Затем промываем его водой.
Шаг 5. Натираем морковь на крупной терке.
Шаг 6. Очищаем репчатый лук и мелко режем его.
Шаг 7. Обжариваем лук с морковью в сковороде на растительном масле до мягкости.
Шаг 8. Отправляем фарш к рису. Солим и перчим продукты.
Шаг 9. Мелко рубим зелень ножом.
Шаг 10. В фарш с рисом отправляем зелень и разбиваем куриное яйцо. Тщательно вымешиваем заготовку.
Шаг 11. Заворачиваем начинку в капусту. Выкладываем голубцы в кастрюлю.
Шаг 12. Заливаем заготовку смесью из воды, сметаны и томатной пасты. Закрываем крышкой и томим около одного часа.
Шаг 13. Голубцы из свежей капусты в кастрюле со сметаной готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Классические голубцы в томатно-сметанном соусе
Классические голубцы в томатно-сметанном соусе никого не оставят равнодушным. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 2 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 2 кг.
- Фарш мясной – 1 кг.
- Рис – 1,5 ст.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Соль – по вкусу.
- Зелень – 20 гр.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Мясо с сальной прослойкой – 40 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Для соуса:
- Сметана – 400 гр.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Помидоры – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Сок томатный – 0,5 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отделяем от кочана листья и заливаем их кипятком на 25 минут, прикрыв крышкой.
Шаг 2. Промываем рис до прозрачной воды и отвариваем его после закипания около 10 минут под крышкой.
Шаг 3. Дополняем рис сливочным маслом и даем ему настояться около 10-15 минут.
Шаг 4. Натираем морковь на терке и мелко режем лук.
Шаг 5. Обжариваем овощи до мягкого состояния на растительном масле.
Шаг 6. Обжаренные ингредиенты перемалываем с помидорами в блендере. Затем массу вымешиваем с фаршем, рисом, солью, перцем и измельченной зеленью.
Шаг 7. Заворачиваем начинку в капустные листья. Формируем аккуратные голубцы.
Шаг 8. В сковороде на растительном масле обжариваем кусочки мяса с сальной прослойкой.
Шаг 9. На дно кастрюли кладем капустные листья и кусочки обжаренного мяса.
Шаг 10. На оставшемся масле от мяса, подрумяниваем голубцы.
Шаг 11. Дальше голубцы кладем в кастрюлю.
Шаг 12. Обжариваем лук с морковью для соуса. Перемалываем их с чесноком и помидорами. Затем вымешиваем с томатной пастой, соком и сметаной. Заливаем голубцы соусом.
Шаг 13. Закрываем угощение крышкой и томим на медленном огне около 1-1,5 часов.
Шаг 14. Классические голубцы в томатно-сметанном соусе готовы. Можно пробовать!
Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем
Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем – это нежное по вкусу и питательное угощение, перед которым будет трудно устоять. Порадуйте себя и своих близких ярким обедом или перекусом. Приготовить такие голубцы несложно. Используйте для этого проверенную кулинарную идею.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Фарш куриный – 0,5 кг.
- Рис – 1 ст.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – ¼ ч.л.
Для соуса:
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Сок томатный – 0,5 л.
- Сметана – 4 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – ¼ ч.л.
- Масло растительное – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Капусту ошпариваем в кипятке около трех минут. Также кочан можно обернуть пищевой пленкой и отправить в микроволновку так же на три минуты.
Шаг 2. С остывшей капусты аккуратно срезаем листья.
Шаг 3. Срезаем с листьев твердые части.
Шаг 4. Промываем рис и отвариваем его до полуготовности. Смешиваем его с куриным фаршем, солим и перчим.
Шаг 5. Измельчаем лук с морковью. Тушим их на растительном масле до мягкости. Пару столовых ложек овощей откладываем.
Шаг 6. Дополняем оставшиеся в сковороде овощи измельченными помидорами. Томим еще около 3-5 минут.
Шаг 7. Дополняем массу томатным соком, сметаной, солью и перцем. Доводим до кипения и убираем с огня.
Шаг 8. Отложенные овощи добавляем в массу для начинки. Вымешиваем.
Шаг 9. Заворачиваем начинку в капустные листья. Формируем голубцы.
Шаг 10. На дно кастрюли вливаем немного соуса.
Шаг 11. На соус выкладываем голубцы.
Шаг 12. Заливаем оставшимся соусом и тушим на небольшом огне около 40 минут. При необходимости, доливаем воду.
Шаг 13. Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем готовы. Можно подавать к столу и угощаться!
Голубцы из свежей капусты в соусе с майонезом
Голубцы из свежей капусты в соусе с майонезом – это яркое, вкусное и сытное блюдо для вашего домашнего стола. Аппетитный соус с майонезом придаст, любимому многими блюду, изюминку. Порадуйте себя и близких с помощью проверенного пошагового рецепта из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 шт.
- Фарш мясной – 0,5 кг.
- Рис – 0,5 ст.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Для соуса:
- Майонез – 4 ст.л.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Бульон – 400 мл.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Капусту разделяем на листья. Заливаем их кипятком и оставляем на 25 минут, накрыв крышкой.
Шаг 2. Мелко режем очищенный от шелухи репчатый лук.
Шаг 3. Промываем под водой рис.
Шаг 4. Для начинки вымешиваем мясной фарш, рис и лук.
Шаг 5. Заворачиваем начинку в капустные листья. Формируем аккуратные голубцы.
Шаг 6. Выкладываем голубцы в кастрюлю. Соединяем майонез с томатной пастой, бульоном и солью. Заливаем соусом заготовки и тушим их около 40 минут.
Шаг 7. Голубцы из свежей капусты в соусе с майонезом готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!