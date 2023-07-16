Классические голубцы из свежей капусты в кастрюле – это невероятно сытное и несложное в исполнении блюдо для всей семьи. Угощение порадует интересным вкусом и аппетитным видом. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную подборку из шести рецептов голубцов с рисом и фаршем с пошаговыми фотографиями.

Классические голубцы из свежей капусты с фаршем и рисом в кастрюле

Классические голубцы из свежей капусты с фаршем и рисом в кастрюле – это вкусное и любимое во многих семьях блюдо. Его можно подавать к сытному обеду или ужину. Для несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Капуста белокочанная 1 шт.

Говяжий фарш 600 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Рис белый 50 гр.

Масло сливочное 50 гр.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Чеснок по вкусу

Шаги 100 мин.

Классические голубцы из свежей капусты с фаршем и рисом в кастрюле готовятся очень просто. Кочан капусты погружаем в кипящую воду на 5-7 минут. Через указанное время достаем его и отделяем верхние 2-3 листа, которые стали мягкими, плотные части листьев срезаем. Снова погружаем кочан капусты в кипящую воду и повторяем те же действия, пока не закончится капуста. Плотные части аккуратно срезаем. В глубокую миску выкладываем мясной фарш для начинки. Дополняем фарш небольшим количеством измельченной ошпаренной капусты. Это сделает начинку более сочной. Измельчаем лук. Половину кладем в фарш. Хорошо промываем рис под водой. При необходимости, перебираем его. Выкладываем подготовленный рис в общую заготовку. Дополняем массу солью, специями и измельченным чесноком. Хорошо все перемешиваем. Немного начинки выкладываем на капустные листья. Аккуратно заворачиваем начинку капустой. Формируем так все голубцы. Оставшийся лук с тертой морковью томим в кастрюле со сливочным маслом. Выкладываем в кастрюлю голубцы. Заливаем их водой и томим около одного часа. Классические голубцы из свежей капусты с фаршем и рисом в кастрюле готовы. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Голубцы из свежей капусты с томатной пастой и морковью

Голубцы из свежей капусты с томатной пастой и морковью порадуют вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 45 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2 кг.

Фарш говяжий – 0,6 кг.

Рис – 200 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Масло растительное – 10 мл.

Паста томатная – 30 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Кочан капусты промываем, снимаем верхние листья. Аккуратно вырезаем кочерыжку. Сам овощ варим около 5-7 минут в кипящей воде.

Шаг 3. Дальше капусту разделяем на листья. Срезаем толстые части.

Шаг 4. Рис промываем и заливаем его кипятком на 25 минут.

Шаг 5. Сливаем воду из риса. Соединяем его с мясным фаршем.

Шаг 6. Дополняем продукты обжаренным луком с морковью. Половину овощей откладываем в сторону. В начинку добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 7. Вымешиваем массу для начинки.

Шаг 8. Кладем начинку на капустные листки и формируем аккуратные голубцы.

Шаг 9. Выкладываем голубцы в кастрюлю.

Шаг 10. Закрываем голубцы обжаренными овощами, обмазываем их томатной пастой.

Шаг 11. Заливаем заготовку водой и томим под крышкой около 1 часа.

Шаг 12. Голубцы из свежей капусты с томатной пастой и морковью готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Голубцы из свежей капусты в кастрюле со сметаной

Голубцы из свежей капусты в кастрюле со сметаной – отличное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 1 час 45 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Фарш мясной – 0,6 кг.

Рис – 0,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Сметана – 200 гр.

Вода – 600 мл.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Снимаем листья с капусты, заливаем их кипятком и оставляем под крышкой около 15-20 минут.

Шаг 3. Мясной фарш выкладываем в глубокую миску.

Шаг 4. Рис хорошо промываем под водой и варим после закипания до полуготовности, около 10 минут. Затем промываем его водой.

Шаг 5. Натираем морковь на крупной терке.

Шаг 6. Очищаем репчатый лук и мелко режем его.

Шаг 7. Обжариваем лук с морковью в сковороде на растительном масле до мягкости.

Шаг 8. Отправляем фарш к рису. Солим и перчим продукты.

Шаг 9. Мелко рубим зелень ножом.

Шаг 10. В фарш с рисом отправляем зелень и разбиваем куриное яйцо. Тщательно вымешиваем заготовку.

Шаг 11. Заворачиваем начинку в капусту. Выкладываем голубцы в кастрюлю.

Шаг 12. Заливаем заготовку смесью из воды, сметаны и томатной пасты. Закрываем крышкой и томим около одного часа.

Шаг 13. Голубцы из свежей капусты в кастрюле со сметаной готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Классические голубцы в томатно-сметанном соусе

Классические голубцы в томатно-сметанном соусе никого не оставят равнодушным. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2 кг.

Фарш мясной – 1 кг.

Рис – 1,5 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – 20 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мясо с сальной прослойкой – 40 гр.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса:

Сметана – 400 гр.

Паста томатная – 3 ст.л.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Сок томатный – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отделяем от кочана листья и заливаем их кипятком на 25 минут, прикрыв крышкой.

Шаг 2. Промываем рис до прозрачной воды и отвариваем его после закипания около 10 минут под крышкой.

Шаг 3. Дополняем рис сливочным маслом и даем ему настояться около 10-15 минут.

Шаг 4. Натираем морковь на терке и мелко режем лук.

Шаг 5. Обжариваем овощи до мягкого состояния на растительном масле.

Шаг 6. Обжаренные ингредиенты перемалываем с помидорами в блендере. Затем массу вымешиваем с фаршем, рисом, солью, перцем и измельченной зеленью.

Шаг 7. Заворачиваем начинку в капустные листья. Формируем аккуратные голубцы.

Шаг 8. В сковороде на растительном масле обжариваем кусочки мяса с сальной прослойкой.

Шаг 9. На дно кастрюли кладем капустные листья и кусочки обжаренного мяса.

Шаг 10. На оставшемся масле от мяса, подрумяниваем голубцы.

Шаг 11. Дальше голубцы кладем в кастрюлю.

Шаг 12. Обжариваем лук с морковью для соуса. Перемалываем их с чесноком и помидорами. Затем вымешиваем с томатной пастой, соком и сметаной. Заливаем голубцы соусом.

Шаг 13. Закрываем угощение крышкой и томим на медленном огне около 1-1,5 часов.

Шаг 14. Классические голубцы в томатно-сметанном соусе готовы. Можно пробовать!

Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем

Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем – это нежное по вкусу и питательное угощение, перед которым будет трудно устоять. Порадуйте себя и своих близких ярким обедом или перекусом. Приготовить такие голубцы несложно. Используйте для этого проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Фарш куриный – 0,5 кг.

Рис – 1 ст.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Для соуса:

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сок томатный – 0,5 л.

Сметана – 4 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту ошпариваем в кипятке около трех минут. Также кочан можно обернуть пищевой пленкой и отправить в микроволновку так же на три минуты.

Шаг 2. С остывшей капусты аккуратно срезаем листья.

Шаг 3. Срезаем с листьев твердые части.

Шаг 4. Промываем рис и отвариваем его до полуготовности. Смешиваем его с куриным фаршем, солим и перчим.

Шаг 5. Измельчаем лук с морковью. Тушим их на растительном масле до мягкости. Пару столовых ложек овощей откладываем.

Шаг 6. Дополняем оставшиеся в сковороде овощи измельченными помидорами. Томим еще около 3-5 минут.

Шаг 7. Дополняем массу томатным соком, сметаной, солью и перцем. Доводим до кипения и убираем с огня.

Шаг 8. Отложенные овощи добавляем в массу для начинки. Вымешиваем.

Шаг 9. Заворачиваем начинку в капустные листья. Формируем голубцы.

Шаг 10. На дно кастрюли вливаем немного соуса.

Шаг 11. На соус выкладываем голубцы.

Шаг 12. Заливаем оставшимся соусом и тушим на небольшом огне около 40 минут. При необходимости, доливаем воду.

Шаг 13. Голубцы из свежей капусты с куриным фаршем готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Голубцы из свежей капусты в соусе с майонезом

Голубцы из свежей капусты в соусе с майонезом – это яркое, вкусное и сытное блюдо для вашего домашнего стола. Аппетитный соус с майонезом придаст, любимому многими блюду, изюминку. Порадуйте себя и близких с помощью проверенного пошагового рецепта из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 шт.

Фарш мясной – 0,5 кг.

Рис – 0,5 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

Майонез – 4 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Бульон – 400 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту разделяем на листья. Заливаем их кипятком и оставляем на 25 минут, накрыв крышкой.

Шаг 2. Мелко режем очищенный от шелухи репчатый лук.

Шаг 3. Промываем под водой рис.

Шаг 4. Для начинки вымешиваем мясной фарш, рис и лук.

Шаг 5. Заворачиваем начинку в капустные листья. Формируем аккуратные голубцы.

Шаг 6. Выкладываем голубцы в кастрюлю. Соединяем майонез с томатной пастой, бульоном и солью. Заливаем соусом заготовки и тушим их около 40 минут.

Шаг 7. Голубцы из свежей капусты в соусе с майонезом готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!