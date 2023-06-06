Классический ферментированный напиток. Как приготовить квас из бузины

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Существует много рецептов, и все они хороши

Наукой много раз доказано, что самым здоровым напитком для человека является вода. Но возможны и дополнения  (именно дополнения, а не замена) к ней, такие как зеленый и черный чай, морсы без сахара и меда, кофе и квасы. И если без морсов спокойно можно обойтись, съев отдельно ягоды-фрукты и выпив воду, то квас — это ферментированный продукт.

Польза ферментированных напитков

Мы все слышали о том, что ферментированные  (по-модному) или квашеные  (по-привычному) блюда и напитки — очень и очень полезны.

Ученые не только исследуют влияние микроорганизмов на здоровье и долголетие, но и роль некоторых бактерий в профилактике и лечении различных видов рака, аутизма, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, в улучшении работы мозга, лечении депрессии и тому подобное. Дело уже дошло до «микробиомного инжиниринга», когда выводят микроорганизмы с определенными характеристиками, для прицельного использования.

Но давайте о квасе.

Квас можно делать из чего угодно: из свеклы, яблок, груш, ягод, цветов, и, думаю, что из цветков липы тоже.

Квас из бузины

Классический ферментированный напиток. Содержит лактобактерии, которые улучшают состав микробиоты нашего кишечника. Эти микроорганизмы производят полезные молекулы, которые нас оздоравливают, омолаживают и делают более адаптированными к непростой жизни с ее стрессами и инфекциями.

В цветке бузины есть комбинация трех биологически активных соединений: кверцетина, кемпферола, рутина, а также дубильных веществ и витамина С.

Квас можно делать из чего угодно

Кверцетин имеет противоотечное, спазмолитическое, антигистаминное  (противоаллергическое), противовоспалительное действие; уменьшает риск развития и прогрессирования раковых заболеваний, воспаления в сосудистой стенке, замедляет процессы старения, имеет противовирусное действие  (вирусы герпеса, парагриппа, гепатита и даже COVID-19) — и это только поверхностно и кратко.

Рутин улучшает свойства крови, уменьшая слипание форменных элементов и образование тромбов.

Кемпферол положительно влияет на работу клеток печени, уменьшает риск рака молочной железы и ревматоидного артрита.

Антиканцерогенное действие объясняется тем, что эти вещества активируют детоксикацию в печени и способствуют инактивации мутагенов и канцерогенов.

В целом цветы бузины имеют легкое успокаивающее, болеутоляющее и мочегонное действие. Они полезны при кашле и хронических заболеваниях почек.

Как готовить

Существует много рецептов и все они хороши, потому что в результате получаем ферментированный напиток.

Одно пожелание: если добавляете сахар, не давайте много, потому что, хотя сахар и будет использован кисломолочными бактериями с выделением углекислого газа и воды, все же много сахара — это не для нас с вами.

Классический ферментированный напиток. Как приготовить квас из бузины

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1. Берите сразу трехлитровую банку, если дома два человека.

2. Наполните ее всю соцветиями, но не битком, свободно.

3. Добавьте один стакан сахара  (200 г).

4. Добавьте один лимон  (его надо помыть и порезать кружочками).

Я еще добавила мяту.

Все ингредиенты смешиваете с теплой чистой не кипяченой водой, заливаете соцветия, перемешиваете и закрываете марлей. Через 5 дней квас готов.

Ускоренный рецепт: добавляете 1 чайную ложку прессованных или сухих дрожжей, предварительно растворив их в теплой сладкой воде. Через 2 дня квас готов.

Процеживаете, разливаете в бутылки и ставите в холодильник.

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