Классический ферментированный напиток. Как приготовить квас из бузины

Существует много рецептов, и все они хороши Наукой много раз доказано, что самым здоровым напитком для человека является вода. Но возможны и дополнения (именно дополнения, а не замена) к ней, такие как зеленый и черный чай, морсы без сахара и меда, кофе и квасы. И если без морсов спокойно можно обойтись, съев отдельно ягоды-фрукты и выпив воду, то квас — это ферментированный продукт.

Польза ферментированных напитков

Мы все слышали о том, что ферментированные (по-модному) или квашеные (по-привычному) блюда и напитки — очень и очень полезны.

Ученые не только исследуют влияние микроорганизмов на здоровье и долголетие, но и роль некоторых бактерий в профилактике и лечении различных видов рака, аутизма, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, в улучшении работы мозга, лечении депрессии и тому подобное. Дело уже дошло до «микробиомного инжиниринга», когда выводят микроорганизмы с определенными характеристиками, для прицельного использования.

Но давайте о квасе.

Квас можно делать из чего угодно: из свеклы, яблок, груш, ягод, цветов, и, думаю, что из цветков липы тоже.

Квас из бузины

Классический ферментированный напиток. Содержит лактобактерии, которые улучшают состав микробиоты нашего кишечника. Эти микроорганизмы производят полезные молекулы, которые нас оздоравливают, омолаживают и делают более адаптированными к непростой жизни с ее стрессами и инфекциями.

В цветке бузины есть комбинация трех биологически активных соединений: кверцетина, кемпферола, рутина, а также дубильных веществ и витамина С.

Квас можно делать из чего угодно

Кверцетин имеет противоотечное, спазмолитическое, антигистаминное (противоаллергическое), противовоспалительное действие; уменьшает риск развития и прогрессирования раковых заболеваний, воспаления в сосудистой стенке, замедляет процессы старения, имеет противовирусное действие (вирусы герпеса, парагриппа, гепатита и даже COVID-19) — и это только поверхностно и кратко.

Рутин улучшает свойства крови, уменьшая слипание форменных элементов и образование тромбов.

Кемпферол положительно влияет на работу клеток печени, уменьшает риск рака молочной железы и ревматоидного артрита.

Антиканцерогенное действие объясняется тем, что эти вещества активируют детоксикацию в печени и способствуют инактивации мутагенов и канцерогенов.

В целом цветы бузины имеют легкое успокаивающее, болеутоляющее и мочегонное действие. Они полезны при кашле и хронических заболеваниях почек.

Как готовить

Существует много рецептов и все они хороши, потому что в результате получаем ферментированный напиток.

Одно пожелание: если добавляете сахар, не давайте много, потому что, хотя сахар и будет использован кисломолочными бактериями с выделением углекислого газа и воды, все же много сахара — это не для нас с вами.