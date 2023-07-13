Рецепты Классическое сочетание вкусов: салат с шампиньонами и куриным филе По Admin - 13 июля, 2023 0 56 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сытный и вкусный салат с курицей и шампиньонами уже стал классикой среди закусок. В летнее время это блюдо можно есть как полноценный обед. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Курица и шампиньоны – отличное сочетание для салата. Эта закуска, которую можно приготовить в считанные минуты, подарит вам просто феерию вкуса. Интересно Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили Рецепт салата из курицы и шампиньонов Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 3 куриных филе; – 400 грамм шампиньонов; – 1 небольшая луковица; – 4 яйца; – 1 банка кукурузы; – 150 грамм твердого сыра; – 3 столовые ложки майонеза; – прованские травы по вкусу; – соль, перец по вкусу; – масло для жарки. Приготовление: Куриные филе нарежьте кубиками и приправьте специями. Лук нарежьте перьями. Шампиньоны измельчите полумесяцами. На сковороде разогрейте растительное масло и добавьте лук. Когда он обжарится, выложите в миску и добавьте на сковороду грибы. В конце жарки посолите их по вкусу. Выложите в миску к луку. В ту же сковороду добавьте немного растительного масла и курицу. Обжарьте. Когда все кусочки потеряют розовый цвет, добавьте их в тарелку к луку и грибам и оставьте остывать. Сварите яйца вкрутую. После того как они охладятся, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками. Кукурузу слейте из рассола. Соедините все ингредиенты в большой тарелке. Майонез смешайте с солью, перцем и прованскими травами и добавьте в салат. Смешайте все ингредиенты салата. В летнюю жару утоляйте жажду домашним напитком из мяты. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовКак из Италии – рецепт пасты с сезонными овощамиФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиУжин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковьюВкус детства – готовим торт Спартак