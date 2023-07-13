Классическое сочетание вкусов: салат с шампиньонами и куриным филе

Сытный и вкусный салат с курицей и шампиньонами уже стал классикой среди закусок. В летнее время это блюдо можно есть как полноценный обед.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Курица и шампиньоны – отличное сочетание для салата. Эта закуска, которую можно приготовить в считанные минуты, подарит вам просто феерию вкуса.

Интересно Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили

Рецепт салата из курицы и шампиньонов

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 куриных филе;

– 400 грамм шампиньонов;

– 1 небольшая луковица;

– 4 яйца;

– 1 банка кукурузы;

– 150 грамм твердого сыра;

– 3 столовые ложки майонеза;

– прованские травы по вкусу;

– соль, перец по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Куриные филе нарежьте кубиками и приправьте специями.

Лук нарежьте перьями. Шампиньоны измельчите полумесяцами.

На сковороде разогрейте растительное масло и добавьте лук.

Когда он обжарится, выложите в миску и добавьте на сковороду грибы. В конце жарки посолите их по вкусу. Выложите в миску к луку.

В ту же сковороду добавьте немного растительного масла и курицу. Обжарьте. Когда все кусочки потеряют розовый цвет, добавьте их в тарелку к луку и грибам и оставьте остывать.

Сварите яйца вкрутую. После того как они охладятся, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками.

Кукурузу слейте из рассола.

Соедините все ингредиенты в большой тарелке.

Майонез смешайте с солью, перцем и прованскими травами и добавьте в салат.

Смешайте все ингредиенты салата.

В летнюю жару утоляйте жажду домашним напитком из мяты.