Классификация арочных навесов от компании «Моснавесы»

Загородный дом это прекрасное место для жизни, где можно отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и свежим воздухом. Но чтобы попасть сюда, если исключить возможность толкаться в душном общественном транспорте, Вам понадобится автомобиль. Владельцы личного автомобиля всегда должны думать о его сохранности. Зачастую в частных домах строится обычный навес для машины, рекомендуем рассмотреть пример такой автомобильной постройки. Это конструкция очень дешевая, но способная защитить машину только от разных климатических воздействий, таких как дождь или ветер. Однако если погода на улице будет одновременно и дождливой, и ветряной, вряд ли автомобиль останется сухим и чистым. Лучшим средством защиты автомобиля будет постройка гаража.

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Преимущества гаража в том, что автомобиль, который находится в помещении, намного сложнее угнать или взломать, особенно если подумать заранее над установкой систем контроля доступа, то к автомобилю вообще будет не подобраться. Гораздо легче осуществлять ремонт машины в гараже, имея под рукой все нужные для этого инструменты.

Гараж может быть: отдельностоящим, встроенным и пристроенный. Самый удобный и распространённый тип гаража для загородного дома – встроенный гараж. Перед строительством коттеджа нужно обозначить, что гараж будет встроенным.

Помещение под встроенный гараж вносится в проект дома. Чаще всего его оборудуют на уровне подвала или цокольном этаже. Можно конечно выделить и часть первого этажа под гараж, но логичнее эту площадь отдать под жилые помещения, ведь спальню и гостиную в подвале не сделаешь, а гараж — вполне.

Встроенный гараж увеличит стоимость работ по строительству дома, но взамен вы получите существенные преимущества. Например, встроенный гараж будет обогреваться общей системой отопления. То же самое происходит с общей гидроизоляцией, фундаментом и крышей.

Выход из встроенного гаража можно сделать как на улицу, так и в дом. Поэтому если за окном стоит нехорошая погода, к автомобилю можно попасть не выходя на улицу. С помощью встроенного гаража можно также сэкономить остальную площадь участка.

Во время строительства такого гаража нужно учитывать, что он будет находиться ниже остального уровня дома, поэтому следует подумать о водоотводе. Внутри гаража должны храниться средства для тушения пожара. Стены гаража пропитываются специальным противопожарным составом.