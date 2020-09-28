Классификация жиросжигателей. Готовые наборы БАДов НСП

Все многообразие препаратов, используемых для сжигания излишних жировых отложений, условно можно разделить на следующие группы:
- термодженики;
- липотропики;
- блокаторы.
Термодженики – вещества, обеспечивающие сжигание жировых клеток в первую очередь за счет повышения температуры тела во время физических нагрузок. Также благодаря термодженикам обеспечивается ускорение метаболизма, активизируется работа ЦНС и подавляется аппетит. Эти жиросжигатели входят в число наиболее продаваемых в мире, но при этом далеко не каждому человеку, который употребляет данные добавки, удается добиваться результативного уменьшения жировой прослойки. В значительной мере это связано с огромным количеством фальсифицированных или попросту не приносящих результата продуктов. По оценкам экспертов, лишь десятая часть присутствующих на рынке термоджеников действительно включает в себя рабочие компоненты, поэтому к выбору этих препаратов подходят крайне внимательно и осторожно.
Липотропики – специальные добавки, увеличивающие скорость протекания обменных реакций, при которых происходит расщепление жиров. Эти продукты смотрите в каталоге магазина nspdoma.com.ua, и они приводят к высвобождению из жировой ткани жирных кислот при физических упражнениях и помогают утилизировать жир за счет использования в роли энергоресурса. Нередко липотропиками называют вещества, которые участвуют в липолитических процессах, однако в действительности не ускоряют эти процессы. В данную группу жиросжигателей, как правило, включают витаминоподобные продукты с невысокими жирорасщепляющимися способностями, в частности: L-карнитин с бетаином, мелатонин с холином, CLA с Омега-3.
Блокаторы подразделяются на следующие виды:
- Блокаторы жиров – жиросжигатели, содержащие хитозан, который необратимо связывается с жирами, не позволяя им перевариваться. Также данные вещества обеспечивают блокировку липаузы – фермента, нацеленного на расщепление жиров, увеличивают вязкость содержащихся в желудке веществ, усложняя эвакуацию.
- Блокаторы углеводов – особый тип спортивного питания, действие которого основывается на блокировке ферментов, традиционно участвующих в расщеплении углеводов, либо на необратимом соединении с компонентами пищи, в результате чего вывод углеводов производится в не переваренном виде, а организм получает меньший объем калорий от употребленной пищи.
- Блокаторы кортизола — биологически активные добавки с антагонистическим действием по отношению к кортизолу – гормону, приводящего к жироотложению, снижая уровень гормональной секреции или подавляя активность гормона.