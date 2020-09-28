Классификация жиросжигателей. Готовые наборы БАДов НСП

Все многообразие препаратов, используемых для сжигания излишних жировых отложений, условно можно разделить на следующие группы:

термодженики;

липотропики;

блокаторы.

Composition with dietary supplements

Термодженики – вещества, обеспечивающие сжигание жировых клеток в первую очередь за счет повышения температуры тела во время физических нагрузок. Также благодаря термодженикам обеспечивается ускорение метаболизма, активизируется работа ЦНС и подавляется аппетит. Эти жиросжигатели входят в число наиболее продаваемых в мире, но при этом далеко не каждому человеку, который употребляет данные добавки, удается добиваться результативного уменьшения жировой прослойки. В значительной мере это связано с огромным количеством фальсифицированных или попросту не приносящих результата продуктов. По оценкам экспертов, лишь десятая часть присутствующих на рынке термоджеников действительно включает в себя рабочие компоненты, поэтому к выбору этих препаратов подходят крайне внимательно и осторожно.

Липотропики – специальные добавки, увеличивающие скорость протекания обменных реакций, при которых происходит расщепление жиров. Эти продукты смотрите в каталоге магазина nspdoma.com.ua, и они приводят к высвобождению из жировой ткани жирных кислот при физических упражнениях и помогают утилизировать жир за счет использования в роли энергоресурса. Нередко липотропиками называют вещества, которые участвуют в липолитических процессах, однако в действительности не ускоряют эти процессы. В данную группу жиросжигателей, как правило, включают витаминоподобные продукты с невысокими жирорасщепляющимися способностями, в частности: L-карнитин с бетаином, мелатонин с холином, CLA с Омега-3.

Блокаторы подразделяются на следующие виды: