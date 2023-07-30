Классика итальянской кухни: салат Капричиоза

Этот салат с ветчиной и майонезом является одной из популярнейших закусок в мире.
Абсолютная классика, салат Капричоза очень часто появляется на праздничных столах по всему миру. Морковь и сельдерей, ветчина и майонез – создают именно тот ансамбль, который всем нравится.
Салат Капричоза является одной из самых популярных итальянских закусок антипасти. Обычно в этот список также входят мясные нарезки, сыры, соленья и соусы.
Салат Капричиоза готовится быстро и легко. Как именно, рассказали на кулинарном сайте Cucchiaio.
Салат Капричиоза
Ингредиенты:
- 2 моркови;
- 1 небольшой сельдерей;
- 1 лимон;
- 100 г вареной ветчины;
- 100 г твердого сыра;
- 200 г майонеза;
- 1 чайная ложка сладкой дижонской горчицы;
- 1 столовая ложка белого винного уксуса;
- соль.
Чтобы приготовить салат Капричиоза, начните с подготовки овощей. Морковь очистите, вымойте обсушите и нарежьте соломкой. Сельдерей очистите от кожуры, вымойте и нарежьте ломтиками толщиной 2-3 мм, а затем соломкой и по мере готовности замачивайте его в воде, подкисленной лимонным соком. Слейте воду, высушите и переложите в миску с морковью, щепоткой соли и уксусом. Перемешайте и дайте овощам размягчиться в течение получаса. Тем временем нарежьте кубиками ветчину и сыр.
Смешайте майонез с горчицей, добавьте ветчину, сыр и подготовленные овощи, хорошо перемешайте.
Когда ингредиенты хорошо перемешаны, можно подавать салат Капричиоза на стол.
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