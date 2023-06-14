Клубнично-банановый десерт без выпечки

Нежная творожно-сметанная основа и сочные фрукты — гарантия того, что десерт выйдет фантастически вкусным. Ведь такая комбинация придется по душе даже не особым фанатам сладких блюд. Они однозначно оценят клубнично-банановый десерт по достоинству.

Приготовление этого домашнего лакомства можно назвать элементарным. Так как оно не предполагает использования духовки. К слову, покупать пшеничную муку и яйца для такого десерта не нужно. Достаточно смешать все необходимые ингредиенты и подождать, пока они застынут.

Как приготовить нежнейший клубнично-банановый десерт

Чтобы желатин не взялся комочками, можете прибегнуть к одной хитрости. Сперва добавьте к нему небольшое количество творожной массы. Хорошенько всё перемешайте. Лишь затем добавьте желатиновую смесь к основной части творожно-сметанной основы.

Ингредиенты

Клубника250 г Банан2 шт. Лимонный сок2 ст. л. Вода70 мл Желатин25 г Творог350 г Сметана400 г Сахар160 г Ванильный сахар10 г Белый шоколад30 г

Приготовление

Очищаем бананы от кожуры. Нарезаем их шайбочками шириной до 2 см. Заливаем их лимонным соком.Тщательно промываем клубнику. Обсушиваем ее. Удаляем плодоножки. Нарезаем клубнику на 2 части.В небольшую емкость всыпаем быстрорастворимый желатин. Заливаем его холодной водой. Перемешиваем всё до однородности. Оставляем желатин для набухания при комнатной температуре на 5–7 минут.Готовим основу. В глубокую миску выкладываем творог. Добавляем к нему сметану любой жирности. Всыпаем обычный и ванильный сахар. Пробиваем всё погружным блендером до однородной массы (без комочков и крупинок). Растапливаем желатин на паровой бане или в микроволновке. Добавляем его к творожно-сметанной массе. Перемешиваем всё венчиком до однородности.Добавляем в творожную массу нарезанные бананы и клубнику. Аккуратно перемешиваем всё при помощи кулинарной лопатки, стараясь не повредить форму фруктов.Берем кулинарное кольцо. Его дно застилаем пергаментом, бока — пищевой пленкой. Выливаем в форму фруктовую массу. Аккуратно ровняем ее.Измельчаем белый шоколад. Посыпаем им верх десерта. Отправляем его в холодильник на 6–8 часов. Готово!

Заливать десерт лучше всего в кулинарное кольцо диаметром 16 см. Если в этой формочке нет дна, тогда можете сделать его при помощи обычной фольги. Затем, как и указано в рецепте, импровизированное дно кулинарного кольца необходимо застелить пергаментом. Для этого вырежьте из него круг нужного диаметра. А бока формы непременно застелите пищевой пленкой. Тогда достать десерт из кольца будет проще простого.