Клубнично-персиковый смузи: настоящее наслаждение

Это освежающий и питательный напиток, который можно приготовить всего за 5 минут.

Все, что вам нужно, это замороженные клубника и персики, йогурт и апельсиновый сок. Замороженные фрукты, по рецепту Фокуса, придают смузи холодный и густой текстуру, а йогурт делает его кремовым и богатым протеином. Апельсиновый сок добавляет сладости и кислоты, которые усиливают вкус фруктов. Вы можете использовать любой йогурт по вашему вкусу — обезжиренный, натуральный или греческий. Этот смузи отлично подходит для завтрака или перекуса в жаркий день.

Клубнично-персиковый смузи

Ингредиенты:

120 мл апельсинового сока;

120 г замороженной клубники;

120 г замороженного персика;

120 г йогурта.

Добавьте все ингредиенты в блендер и смешайте до однородности. Если смузи получается слишком густым, добавьте немного больше апельсинового сока или воды. Разлейте смузи по стаканам и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!

А еще вы можете приготовить изысканный десерт. Вот рецепт римского апельсинового торта.