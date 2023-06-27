Описание приготовления:
Желе получается не только вкусным, но и очень красивым в разрезе. При застывании не допускайте полного его замерзания, иначе он поплывет после того как оттает. Ягоды обязательно обсушите, даже срезы, чтобы ягоды и сметанная масса схватилась между собой. Именно по этой причине такой десерт нельзя приготовить из замороженных ягод. Сметану можно взять любую, но чем меньше жирность, тем легче будет желе.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Молочные продукты / Сметана / Желатин
Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Сметана 20-25% 400 Грамм
- Клубника 250 Грамм
- Молоко 150 Миллилитров
- Сахар 100 Грамм
- Желатин 15 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
124 ккал
Калорийность
4 г
Белки
5 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клубнично-сметанное желе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клубнично-сметанного желе.
Замочите желатин в холодном, кипяченом молоке и оставьте на 30-40 минут для набухания.
Ягоды переберите и сполосните. Удалите хвостики и дайте высохнуть.
Сметану смешайте с сахаром и перемешайте. Дайте постоять10 минут, чтобы сахар растаял и снова перемешайте.
Желатин растопите на водяной бане и остудите. Смешайте сметану и желатин до однородности.
В форму налейте 1/3 сметаной массы и утопите в ней половину клубники. Если ягоды крупные как у меня, разрежьте их пополам. Уберите в морозильную камеру на 7-10 минут до застывания слоя.
Выложите оставшуюся клубнику и залейте ее еще 1/3 сметаной массы. Уберите в морозилку еще на 7 минут, чтобы слой схватился.
Залейте все оставшейся смесью и уберите в холодильник на 3-4 часа до полного застывания. Разрежьте клубнично-сметанное желе на порции и подавайте.
Приятного аппетита!