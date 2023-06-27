Описание приготовления:

Желе получается не только вкусным, но и очень красивым в разрезе. При застывании не допускайте полного его замерзания, иначе он поплывет после того как оттает. Ягоды обязательно обсушите, даже срезы, чтобы ягоды и сметанная масса схватилась между собой. Именно по этой причине такой десерт нельзя приготовить из замороженных ягод. Сметану можно взять любую, но чем меньше жирность, тем легче будет желе.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Молочные продукты / Сметана / Желатин

Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Сметана 20-25% 400 Грамм

Клубника 250 Грамм

Молоко 150 Миллилитров

Сахар 100 Грамм

Желатин 15 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

124 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клубнично-сметанное желе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клубнично-сметанного желе.

Замочите желатин в холодном, кипяченом молоке и оставьте на 30-40 минут для набухания.

Ягоды переберите и сполосните. Удалите хвостики и дайте высохнуть.

Сметану смешайте с сахаром и перемешайте. Дайте постоять10 минут, чтобы сахар растаял и снова перемешайте.

Желатин растопите на водяной бане и остудите. Смешайте сметану и желатин до однородности.

В форму налейте 1/3 сметаной массы и утопите в ней половину клубники. Если ягоды крупные как у меня, разрежьте их пополам. Уберите в морозильную камеру на 7-10 минут до застывания слоя.

Выложите оставшуюся клубнику и залейте ее еще 1/3 сметаной массы. Уберите в морозилку еще на 7 минут, чтобы слой схватился.

Залейте все оставшейся смесью и уберите в холодильник на 3-4 часа до полного застывания. Разрежьте клубнично-сметанное желе на порции и подавайте.

Приятного аппетита!