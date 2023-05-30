Рецепты Клубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечки По Admin - 30 мая, 2023 0 64 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Почему бы не приготовить в сезон клубники легкий и вкусный торт из творога без выпечки? У нас есть проверенный рецепт. Чизкейк – популярный американский десерт из домашнего творога и крем-сыра. К традиционному рецепту добавляют цедру апельсина, а мы предлагаем кое-что изменить. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Чтобы облегчить процесс приготовления чизкейка, не будем его запекать – он будет холодным, а вместо цедры возьмем клубнику. Рецепт холодного чизкейка с клубникой Время: 4 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 200 граммов песочного печенья; – 100 граммов сливочного масла; – 1 килограмм домашнего сыра; – 500 граммов клубники; – 80 граммов сахарной пудры; – 15 граммов желатина; – 1 пачка клубничного желе. Приготовление: Измельчаем печенье в блендере до состояния крошки. Соединяем с растопленным маслом и хорошо перемешиваем. Выкладываем основу на круглую разъемную форму покрытую слоем пергамента. Утрамбовываем ее ложкой, или с помощью стакана. Домашний сыр перетираем через сито, если он слишком сухой. Смешиваем с сахарной пудрой. Можно добавить немного сметаны или сливок, если масса плотная. Желатин разводим с водой, оставляем, чтобы он набух. Готовую массу прогреваем в микроволновке, но не доводим до кипения. Вливаем в творожную массу и перемешиваем. Часть клубники нарезаем кусочками и вмешиваем в творожную массу. Выливаем на песочный корж и отправляем в холодильник, чтобы все застыло. Нарезаем оставшуюся клубнику тонкими ломтиками, выкладываем на торт. Полим готовой галяреткой и оставляем застыть. Подаем торт к столу охлажденным. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьЧто приготовить на Вознесение Господне: какие блюда пробовали еще наши предкиПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургерЛегендарный львовский сырник – рецепт Клопотенко