Для тех, кто уже устал каждый год готовить клубничное варенье по классическому рецепту, у нас есть кое-что интересное. Как сделать оригинальную и вкусную зимнюю заготовку, узнайте в сегодняшнем материале. Гарантируем, клубничное пюре с целыми ягодами покорит вас своим сказочным ароматом и простотой приготовления.

Ничего трудного в рецепте нет. Если вы еще ни разу не готовили варенье, эта незатейливая инструкция приготовления станет для вас идеальным стартом. Ведь испортить такую заготовку просто невозможно.

Как закрыть клубничное пюре с целыми ягодами на зиму

Для приготовления этого варенья необходимо взять в равных частях красивую и упругую клубнику, а также мягкую и не самую ровную. Аппетитные ягоды необходимо оставить целыми, а вот не слишком презентабельные нужно пустить на пюре.

Ингредиенты

Клубника4 кг Сахар2 кг

Приготовление

Тщательно промойте клубнику. Обсушите ее. Удалите плодоножки. Разделите ягоды на две части. В одну емкость поместите неприглядные ягоды, а во вторую — упругие и красивые.В первую емкость с более мягкой клубникой добавьте две третьих от общего количества сахара. Хорошенько перемешайте. Пробейте клубнику с сахаром погружным блендером до однородной массы. Перелейте полученное ягодное пюре в кастрюлю с толстым дном. Проварите его до полного растворения сахара, активно помешивая. Затем всыпьте оставшийся сахар. Снова тщательно всё перемешайте.После закипания добавьте в клубничное пюре целые ягоды. Аккуратно всё перемешайте, стараясь не повредить добавленную клубнику. Выключите нагрев. Оставьте полученную массу на 2 часа при комнатной температуре. По истечении этого времени доведите варенье до кипения, периодически помешивая. Варите его в течение 5 минут. Затем разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам. Закрутите его крышками.

Оставляем банки с клубничным вареньем до полного остывания на кухне, а затем отправляем их в прохладное место для дальнейшего хранения. В результате пюре застынет, и вы сможете наслаждаться ягодками в густом ароматном соусе. Эту изумительную заготовку можно и есть просто ложкой, и намазывать на хлеб, и добавлять в выпечку. В качестве ягодного соуса для десертов она также идеальна!