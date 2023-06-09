Рецепты Клубничное варенье на зиму – два рецепта по выбору По Admin - 9 июня, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Из клубники можно не только делать вкусные салаты или десерты, но и консервировать ее на зиму и готовить вкусное варенье. 24 канал подобрал два рецепта варенья из клубники, чтобы и вы могли лакомиться ею круглый год. Если вы обожаете клубнику, как мы – обязательно закрутите несколько баночек на зиму или храните ее в морозильной камере. Читайте также Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе Рецепт клубничного варенья Время: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 1 килограмм клубники; – 800 граммов сахара. Приготовление: Тщательно моем клубнику, удаляем плодоножки и просушиваем ее на полотенцах. Соединяем клубнику с сахаром и перебиваем в однородную массу блендером. Пюре клубники разделяем по пищевым контейнерам и отправляем в морозилку или в стерилизованные банки. Закрываем клубнику крышками. Сохраняем клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике. Приятного аппетита! Рецепт клубничного варенья с целыми ягодами. Время: 18 часов Порции: 3 – 4 Ингредиенты: – 1 килограмм клубники; – 1 килограмм сахара; – 2 грамма лимонной кислоты; – 20 – 25 грамм воды. Приготовление: Тщательно моем клубнику в холодной воде. Удаляем хвостики и снова промываем ее водой. Отбрасываем ягоды на дуршлаг, чтобы стекла вода. Переводим клубнику в глубокую и широкую миску. Засыпаем ягоды сахаром и оставляем на 12 часов, чтобы клубника пустила сок. Перемешиваем так ягоды, чтобы не повредить их. Растворим лимонную кислоту в воде и добавляем в клубнику. Отправляем миску с ягодами на огонь и перемешиваем массу до полного растворения сахара. Снимаем миску с клубникой из плиты. Возьмите небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налейте в нее не больше двух стаканов клубники с сахаром. Отварите ее на сильном огне при постоянном помешивании около минуты. Убавьте огонь до среднего и проварите еще 4 минуты помешивая. Перелейте сварную порцию клубники в чистую и стерилизованную банку и закройте ее. Повторяйте этот процесс, пока не закончится вся клубника. Закрытую в банках клубнику охладите вверх дном, затем храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить муссовый торт с клубникой и лимоном по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Прозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистойВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовБандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супу