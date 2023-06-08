Описание приготовления:

Ягоды клубники для варенья выбирайте среднего размера, плотные и хорошо созревшие. Бананы должны быть не перезревшие, плотные. Берите бананы небольшого размера, они более сладкие и ароматные. Варенье храните в сухом и прохладном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Банан 2 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

197 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клубничное варенье с бананом на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клубничного варенья с бананом на зиму.

Ягоды переберите, сполосните и обсушите. У клубники удалите хвостики, засыпьте сахаром и оставьте на 12 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Доведите клубнику с сахаром на среднем огне до кипения и убавьте огонь. Варите варенье в течение 5 минут. Снимите варенье с огня и дайте постоять 6 часов. Снова доведите до кипения, варите 5 минут и снова уберите на 6 часов.

Доведите варенье до кипения, добавьте банан кружочками, перемешайте.

Варите варенье в течение 25 минут.

Разложите готовое варенье по стерилизованным сухим банкам и дайте полностью остыть. Плотно закройте варенье и уберите на хранение.

Приятных заготовок!