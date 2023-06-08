Описание приготовления:
Ягоды клубники для варенья выбирайте среднего размера, плотные и хорошо созревшие. Бананы должны быть не перезревшие, плотные. Берите бананы небольшого размера, они более сладкие и ароматные. Варенье храните в сухом и прохладном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Банан 2 Штуки
Количество порций 5
Калорийность
197 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клубничное варенье с бананом на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клубничного варенья с бананом на зиму.
Ягоды переберите, сполосните и обсушите. У клубники удалите хвостики, засыпьте сахаром и оставьте на 12 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Доведите клубнику с сахаром на среднем огне до кипения и убавьте огонь. Варите варенье в течение 5 минут. Снимите варенье с огня и дайте постоять 6 часов. Снова доведите до кипения, варите 5 минут и снова уберите на 6 часов.
Доведите варенье до кипения, добавьте банан кружочками, перемешайте.
Варите варенье в течение 25 минут.
Разложите готовое варенье по стерилизованным сухим банкам и дайте полностью остыть. Плотно закройте варенье и уберите на хранение.
Приятных заготовок!