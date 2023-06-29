Клубничный чизкейк без выпечки: простой рецепт изысканного десерта

Готовый чизкейк можно украсить ягодами и посыпать тертым шоколадом.

Клубничный сезон понемногу отходит, хотя в супермаркетах нехватки этих ягод не наблюдается круглый год. Поэтому мы продолжаем дальше делиться с вами интересными рецептами десертов, основной составляющей которых является клубника. Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт из блога «Кулинарная книга», где рассказывается, как приготовить нежнейший клубничный чизкейк без выпечки.

Клубничный чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

печенье – 200 гр;

сливочное масло – 50 гр;

кисломолочный творог – 400 гр;

сливки 33% – 250 мл;

сахарная пудра – 150 гр;

желатин – 15 гр;

клубника – 200 гр.

Способ приготовления:

Печенье измельчить в крошку, добавить растопленное сливочное масло и перемешать. На дно формы высыпать печенье и сформировать лепешку. Ее нужно хорошо утрамбовать. Можно для этого воспользоваться стаканом или толкушкой для картошки. Отправить в холодильник.

Желатин залить молоком, перемешать и оставить до набухания.

Кисломолочный творог соединить вместе с половиной сахарной пудры и перемешать до однородности.

Холодные сливки вместе со второй половиной сахарной пудрой взбить миксером до стойких пиков.

К кисломолочному сыру добавить взбитые сливки, осторожно перемешать. Выложить творожную массу на лепешку, разровнять и оставить в холодильнике на несколько часов.

Ранее Фокус писал, как приготовить клубничное суфле и хачапури с клубникой.