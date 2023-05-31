Сезон ароматной клубники — прекрасная пора для приготовления различных десертов. Ведь с такой яркой и вкусной ягодой можно и разгуляться. Показываем на примере рецепта обалденного летнего лакомства, как легко можно приготовить настоящую вкуснотищу, потратив минимум времени и сил. Клубничный десерт со сливками непременно это докажет.

Готовое лакомство может как выступать полноценным сладким блюдом, так и быть яркой прослойкой для торта. Испеките воздушный классический бисквит. Разрежьте его на две части. Поместите одну его половину на блюдо, а затем выложите на нее щедрый слой клубнично-сливочного лакомства. Накройте ягодную прослойку второй частью бисквита. Украсьте блюдо красиво нарезанной свежей клубникой — ароматный домашний торт готов!

Как приготовить клубничный десерт со сливками

Чтобы это лакомство имело необходимую консистенцию, ответственно отнеситесь к выбору основных продуктов. Берите лишь спелую клубнику. Что же касается сливок, обращайте внимание на их жирность, ведь она не должна быть меньше 33 %.

Ингредиенты

Клубника200 г Сливки200 мл Сахар80 г Кукурузный крахмал2 ст. л. Яичный желток1 шт.

Приготовление

Хорошенько промываем клубнику. Обсушиваем ее. Удаляем плодоножки. Помещаем ягоды в сотейник. Пробиваем их погружным блендером до состояния пюре.Всыпаем к клубничной массе сахар и кукурузный крахмал. Добавляем яичный желток. Перемешиваем всё при помощи венчика до однородности. Отправляем сотейник на огонь. Варим клубничную смесь до загустения, активно помешивая ее венчиком. Убираем с плиты.Перекладываем ягодную массу в глубокую емкость. Накрываем ее пищевой пленкой в контакт. Отправляем в холодильник для быстрого остывания. Вливаем в миску охлажденные сливки жирностью 33 %. Взбиваем их, используя миксер, до густой и пышной массы. Достаем полностью остывшую клубничную массу. Взбиваем ее при помощи миксера. Добавляем к ней сливки. Взбиваем всё до однородности. Готово!

Затем вы можете переложить готовый десерт в кондитерский мешок и аккуратно высадить его в креманки либо в красивые бокалы. При желании украсьте лакомство свежей клубникой и мятой, лишь потом презентуйте его близким. Приятного аппетита!