Победитель популярного кулинарного шоу «МастерШеф» порадовал своих подписчиков очередным удачным рецептом. Евгений Клопотенко рассказал, как закрыть на зиму вкуснейший клубничный компот без стерилизации. Для этого необходимо вооружиться лишь тремя ингредиентами: ягодами, сахаром и водой.

Клопотенко рекомендует не стерилизовать дополнительно клубнику. Никакого кипячения банок не понадобится. Ведь так ягоды потеряют свой цвет, и готовый напиток уже не будет таким ярким. К тому же для приготовления компота лучше выбирать очень спелую и упругую клубнику, не имеющую вмятин. Ягодки одинакового размера будут очень красиво смотреться в банке.

Как закрыть на зиму клубничный компот без стерилизации

Небольшие нюансы. Во-первых, сливая жидкость из банки для приготовления ягодного сиропа, будьте очень внимательны. Не обожгитесь, ведь вода из-под клубники не успеет хорошенько остыть. Здесь нужна максимальная осторожность. Во-вторых, закрывая клубничный компот, ориентируйтесь на сладость своих ягод. И уже от этого отталкивайтесь, добавляя то или иное количество сахара.

Ингредиенты

Клубника600 г Сахар300 г Вода2,1 л

Приготовление

Тщательно моем клубнику. Удаляем плодоножки. Даем клубнике обсохнуть, выложив ее в один слой на полотенце. Перекладываем клубнику в стерилизованную банку, рассчитанную на 3 л.Вливаем в кастрюлю чистую воду. Доводим ее до кипения. Заливаем ягоды кипящей водой. Оставляем их на 10 минут при комнатной температуре. Затем прикрываем банку крышкой, оставляя небольшую щель. Сливаем жидкость в кастрюлю. Добавляем сахар. Отправляем кастрюлю на огонь. После закипания варим клубничный сироп до полного растворения сахара.Вливаем горячую ягодную смесь в банку. Закрываем емкость стерилизованной металлической крышкой, используя закаточный ключ. Оставляем до полного остывания при комнатной температуре.

После этого можете отправлять компот в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей для дальнейшего хранения. По заверениям Евгения Клопотенко, такой напиток можно дегустировать уже через неделю. Семи дней ему будет достаточно, для того чтобы хорошенько настояться и полностью раскрыть вкус. К слову, если сперва вам покажется, что клубничный компот не слишком яркий на цвет, не беспокойтесь. Чем дольше он постоит, тем более ярким станет.