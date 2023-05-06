Описание приготовления:
Если ягоды клубники сладкие, то количество сахара можно уменьшить по своему вкусу. Цедра лимона и сок придают клубничному льду нотку пикантности, не перебивая основной вкус. Для более тонкого аромата, можно заменить лимон лаймом.
Назначение: На полдник / Летние
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое
Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 300 Грамм
- Сахар 60-80 Грамм (по вкусу)
- Лимон 1/2 Штуки (сок и цедра)
Количество порций 3
Калорийность
102 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клубничный лед»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клубничного льда. Ягоды переберите, удаляя мятые и порченные, сполосните и уберите хвостики. Лимон тщательно вымойте мягкой щеткой в горячей воде.
Выложите клубнику в чашу блендера, добавьте сахар. У лимона натрите желтую часть и выжмите сок из половины плода, добавьте к ягодам.
Пробейте все до однородной массы.
Разлейте все по формочкам для мороженого и уберите в морозильную камеру на 4-5 часов до полного застывания льда. При желании через 1-1.5 часа можно вставить в формочки деревянные палочки. После полного замерзания извлеките клубничный лед из формочек и сразу подавайте.
Приятного аппетита!