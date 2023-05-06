Клубничный лед

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Описание приготовления:

Если ягоды клубники сладкие, то количество сахара можно уменьшить по своему вкусу. Цедра лимона и сок придают клубничному льду нотку пикантности, не перебивая основной вкус. Для более тонкого аромата, можно заменить лимон лаймом.

Назначение: На полдник / Летние
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое
Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 300 Грамм
  • Сахар 60-80 Грамм (по вкусу)
  • Лимон 1/2 Штуки (сок и цедра)

Количество порций 3

Калорийность

102 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клубничный лед»

Клубничный лед

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клубничного льда. Ягоды переберите, удаляя мятые и порченные, сполосните и уберите хвостики. Лимон тщательно вымойте мягкой щеткой в горячей воде.

Клубничный лед

Выложите клубнику в чашу блендера, добавьте сахар. У лимона натрите желтую часть и выжмите сок из половины плода, добавьте к ягодам.

Клубничный лед

Пробейте все до однородной массы.

Клубничный лед

Разлейте все по формочкам для мороженого и уберите в морозильную камеру на 4-5 часов до полного застывания льда. При желании через 1-1.5 часа можно вставить в формочки деревянные палочки. После полного замерзания извлеките клубничный лед из формочек и сразу подавайте.

Клубничный лед

Приятного аппетита!

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