Книга, бабушки и лебединые лапки. Добрые зимние истории со всего Крыма

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 5. АиФ-Крым №5 01/02/2022

Мало солнца, много холода, апатии и какого-то сумрачного настроения. Одним словом, зима. И новости — одна за другой, мрачные. Но в первый месяц этого года на полуострове произошло и немало хороших, добрых историй. О них и решили вспомнить «АиФ-Крым».

Помощь за два дня

В конце января из-за замыкания проводки вспыхнул пожар в частном доме в Калиновке Черноморского района. Это произошло ночью, огонь мгновенно распространился. Семья с маленьким ребёнком только и успела покинуть пылающее жилище. Никаких вещей спасти не удалось. Приютили погорельцев родственники.

Но люди со всего Крыма не остались равнодушными к беде: всего за два дня для взрослых и ребёнка было собрано всё необходимое. А волонтёры взяли на себя очистку дома — чтобы по весне молодая семья могла приступить к ремонту. Тогда ей снова потребуется помощь, уже стройматериалами.