Книгу о милиционерах-защитниках Севастополя презентовали в Народном музее полиции

Книгу о милиционерах-защитниках Севастополя, героически державших оборону в период Великой Отечественной войны, презентовали в нашем городе. Встреча, особым гостем которой стал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, прошла в стенах Народного музея Севастопольской полиции имени Казакевича.

ОЛЬГА КАШИЦЫНА, соавтор книги «Павший севастопольский гарнизон», хранитель фондов Народного музея севастопольской полиции: «В этой книге мы, наверное, впервые за всю историю создания памятника опубликовали не только сведения о сотрудниках милиции, но и документы, благодаря которым была установлена их судьба. Пожалуй, самое страшное из них – учётные карточки немецких и румынских концентрационных лагерей, где есть отметка о дате смерти заключённого».

Всего в книге – установленные имена 251 героя. Фронтовики, сотрудники севастопольской и крымской милиции и участники партизанского движения, павшие либо ранее считавшиеся пропавшими без вести.

ОЛЬГА КАШИЦЫНА, соавтор книги «Павший севастопольский гарнизон», хранитель фондов Народного музея севастопольской полиции: «Мы всегда говорим о том, что мы должны о них помнить. Но человек может помнить только то, о чем он знает. Эта книга предназначена для того, чтобы и наши сотрудники, и жители Севастополя знали о том, как сложились судьбы в страшные годы Великой Отечественной войны защитников Севастополя, сотрудников севастопольской и крымской милиции».

С первого дня войны приказом начальника Севастопольского городского отдела милиции Василия Бузина рядовой и начальствующий составы органов внутренних дел были переведены на казарменное положение и принимали участие в обороне. Они сдерживали натиск врага, не жалея себя, и до конца были преданы Отечеству.

СВЕТЛАНА ЛАВРЕНКО, двоюродная правнучка Василия Ивановича Бузина: «Мы, родственники Василия Ивановича Бузина, выражаем искреннюю благодарность министру внутренних дел России Владимиру Ивановичу Колокольцеву, сотрудникам МВД России, которые занимались исследовательской и поисковой работой. Севастопольской полиции, сотрудникам Народного музея полиции и милиции и 35-й береговой батарее – за их неустанный труд по сохранению памяти и подвига наших земляков».

Министр внутренних дел отметил ведомственными наградами людей, приложивших руку к созданию книги «Павший севастопольский гарнизон». Кроме того, Владимир Колокольцев посетил Зал Почёта севастопольской полиции.

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ, министр внутренних дел Российской Федерации: «Трудно даже каким-то образом преувеличить значение этой работы, которая проводилась в последние годы. Работа помогает военно-патриотическому воспитанию молодёжи, в том числе – и сотрудников внутренних дел. Она на конкретных примерах воспитывает в каждом сотруднике дух величия нашей страны и дух востребованности в случае крайней ситуации, когда нужно положить свою жизнь на защиту Отечества. И выйти из этого героем».