Ко Дню Победы на трассе «Таврида» появится мурал с советским тральщиком

Художники из арт-объединения «Таврида» готовят новый мурал на одноимённой трассе. Своё творение они приурочили к 76-й годовщине Великой Победы. Рисунок разместится на одной из подпорных стен на подъезде к Севастополю, его площадь составит около 600 квадратных метров.

Это уже не первый мурал на «Тавриде», в этот раз авторы решили изобразить советский военный корабль – гвардейский тральщик «Защитник Т-411». В годы Великой Отечественной войны он выполнял множество заданий у берегов Крыма и Кавказа. Участвовал в Керченско-Феодосийской операции, Обороне Севастополя, эвакуировал раненых из осаждённого города. Тральщик был потоплен немецкой подводной лодкой в 1943 году, но более половины экипажа удалось спасти.

АЛЕКСАНДР МИЛИЦИН, руководитель объединения художников Desarte 365: «Сама история уникальна, самого контента т.к. это корабль, который участвовал в войне, который вывозил людей, спасал. Потом был потоплен и часть команды спаслась… Мурал посвящён 9 мая. Тут много сложностей. Поскольку это трасса, поскольку эта дорога имеет наклон, то мы просчитываем контент так, чтобы он читался, когда люди едут на машине на разных скоростях, могли его читать. Чтобы он был читабельный. Соответственно, выбирали краски такие по тональности, чтобы вечером тоже играло».

Новое творение станет продолжением масштабного стрит-арт-проекта, который стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» – тогда вдоль главной транспортной магистрали полуострова были созданы пять первых муралов.