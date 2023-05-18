Ко дню вышиванки: подборка аутентичных блюд от Евгения Клопотенко

День вышиванки – особый праздник, который может стать отличным поводом для того, чтобы собрать за одним столом всех родных в красивом наряде. Как дополнить праздник вкусной едой – читайте в материале.

Евгений Клопотенко подготовил подборку блюд, которую можно приготовить для праздничного обеда. Они не только порадуют вас своим вкусом, но и позволят погрузиться в самое сердце украинских традиций.

Интересно Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей

Рецепт паляницы

Время: 3,5 часа

Порций: 4