Код на вход. Какие ограничения действуют для жителей и туристов в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 43. АиФ-Крым №43 27/10/2021

В Крыму и Севастополе принято решение, которое ранее было обкатано в других регионах. Теперь люди без прививок и официальных медотводов от таковых фактически отлучены от развлекательной, культурной жизни, и возможности пользоваться услугами госучреждений. Для всего этого понадобятся QR-коды.

Бумажный и электронный

Усилены антиковидные меры: в парикмахерские и общепит — только по QR-коду Сообщение о введении таинственных и малопонятных кодов заставило поволноваться старшее поколение. Довольно много пожилых людей не имеют электронных гаджетов и современных телефонов, либо освоили их в ограниченном режиме. На госуслугах не зарегистрированы, помочь в этом некому. Поэтому их «добыча» QR-кода после вакцинации поставила в тупик. Но всем желающим медучреждения выдают бумажные, распечатанные и заверенные печатями документы, о сделанных прививках. На них присутствует тот самый серый квадратик кода, считываемый электронными устройствами.

Отныне QR-код на любом носителе придётся предъявлять в общепите, парикмахерских, салонах красоты, спортивных и развлекательных заведениях, кинотеатрах, музеях, госучреждениях. Также запрещено посещение ТЦ и магазинов площадью более 300 кв. метров без QR кода или справки о прохождении вакцинации от COVID-19. Проще сказать, куда можно без него пройти: в магазины — продовольственные и промтоварные, а также в больницы и поликлиники. Там по-прежнему достаточно обязательной маски и рекомендуемого обеззараживания рук санитайзером.