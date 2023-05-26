Описание приготовления:
Кофе лучше всего варить именно из только что смолотого кофе, тогда аромат будет сильнее. Чтобы вкус кофе раскрылся больше, воду берите фильтрованную и добавьте щепотку соли.
Блюдо: Напитки / Кофе
География кухни: Африканская
Состав / Ингредиенты:
- Кофе молотый натуральный 10 Грамм
- Вода 120 Миллилитров
- Мед 1 Ст. ложка (жидкий)
- Специи По вкусу (кариандр, орех мускатный, перец чили, анис, зира)
Количество порций 2
Калорийность
240 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
61 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кофе по-эфиопски»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления кофе по-эфиопски.
В турку выложите свежемолотый кофе, залейте водой и сварите крепкий кофе, доводя до кипения не менее пяти раз.
Добавьте в кофе специи, доведите до кипения и снимите с огня. Дайте настояться кофе в течение пяти минут, добавьте мед и перемешайте. Процеживая, разлейте кофе по чашкам и подавайте.
Приятного употребления!