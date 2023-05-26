Кофе по-эфиопски

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Описание приготовления:

Кофе лучше всего варить именно из только что смолотого кофе, тогда аромат будет сильнее. Чтобы вкус кофе раскрылся больше, воду берите фильтрованную и добавьте щепотку соли.

Блюдо: Напитки / Кофе
География кухни: Африканская

Состав / Ингредиенты:

  • Кофе молотый натуральный 10 Грамм
  • Вода 120 Миллилитров
  • Мед 1 Ст. ложка (жидкий)
  • Специи По вкусу (кариандр, орех мускатный, перец чили, анис, зира)

Количество порций 2

Калорийность

240 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

61 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофе по-эфиопски»

Кофе по-эфиопски

Подготовьте все ингредиенты для приготовления кофе по-эфиопски.

Кофе по-эфиопски

В турку выложите свежемолотый кофе, залейте водой и сварите крепкий кофе, доводя до кипения не менее пяти раз.

Кофе по-эфиопски

Добавьте в кофе специи, доведите до кипения и снимите с огня. Дайте настояться кофе в течение пяти минут, добавьте мед и перемешайте. Процеживая, разлейте кофе по чашкам и подавайте.

Кофе по-эфиопски

Приятного употребления!

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