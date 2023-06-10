Кофе по-грузински

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Описание приготовления:

Кофе получается нежным, с ароматом коньяка и карамели и очень бодрящим. Кофе можно приготовить не только в турке, но и в кофемашине, но обязательно из только что смолотых зерен.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Напитки / Кофе
География кухни: Грузинская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

  • Кофе молотый натуральный 16 Грамм
  • Вода 180 Миллилитров
  • Сахар 20 Грамм
  • Коньяк 15 Миллилитров
  • Сливки для взбивания 33% 30 Миллилитров
  • Какао-порошок 3 Грамма

Количество порций 2

Калорийность

308 ккал

Калорийность

4 г

Белки

15 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофе по-грузински»

Кофе по-грузински

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кофе по-грузински.

Кофе по-грузински

В сковороду с толстым дном и антипригарным покрытием насыпьте сахар и налейте одну чайную ложку воды. Поставьте на медленный огонь и, не мешая, готовьте до растворения сахара и приобретения золотистого цвета. Перелейте карамель в чашки для кофе.

Кофе по-грузински

В турку выложите свежемолотый кофе, залейте водой и сварите крепкий кофе.

Кофе по-грузински

В чашку влейте коньяк и подожгите.

Кофе по-грузински

Влейте в чашку сваренный кофе, гася пламя.

Кофе по-грузински

Украсьте готовый кофе взбитыми сливками, посыпьте какао и подавайте.

Кофе по-грузински

Приятного кофепития!

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