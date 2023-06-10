Описание приготовления:
Кофе получается нежным, с ароматом коньяка и карамели и очень бодрящим. Кофе можно приготовить не только в турке, но и в кофемашине, но обязательно из только что смолотых зерен.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Напитки / Кофе
География кухни: Грузинская / Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Кофе молотый натуральный 16 Грамм
- Вода 180 Миллилитров
- Сахар 20 Грамм
- Коньяк 15 Миллилитров
- Сливки для взбивания 33% 30 Миллилитров
- Какао-порошок 3 Грамма
Количество порций 2
Калорийность
308 ккал
Калорийность
4 г
Белки
15 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кофе по-грузински»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кофе по-грузински.
В сковороду с толстым дном и антипригарным покрытием насыпьте сахар и налейте одну чайную ложку воды. Поставьте на медленный огонь и, не мешая, готовьте до растворения сахара и приобретения золотистого цвета. Перелейте карамель в чашки для кофе.
В турку выложите свежемолотый кофе, залейте водой и сварите крепкий кофе.
В чашку влейте коньяк и подожгите.
Влейте в чашку сваренный кофе, гася пламя.
Украсьте готовый кофе взбитыми сливками, посыпьте какао и подавайте.
Приятного кофепития!